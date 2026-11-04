सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स 2026: 'टुनटुन' का जलवा, चिंटू और अंजना सिंह ने मारी बाजी!

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मुंबई में 31 अक्टूबर को हुए 11वें सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स 2026 में भोजपुरी सिनेमा ने एक बार फिर अपना दम दिखाया। मलाड वेस्ट के अथर्वा इंजीनियरिंग कॉलेज में भोजपुरी सितारों का ऐसा भव्य जमावड़ा लगा कि पूछो मत! हर किसी की निगाहें टिकी थीं कि इस बार कौन बाजी मारेगा और भई, 'टुनटुन' ने तो पूरी महफिल ही लूट ली। फिल्मकार रत्नाकर कुमार की 'टुनटुन' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला,

अब जब बेस्ट फिल्म की बात हो गई, तो एक्टर्स को कैसे भूल सकते हैं? सुपरस्टार प्रदीप पांडेय चिंटू ने फिल्म 'आंखें' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अपने नाम किया। चिंटू भईया ने अपनी एक्टिंग से तो दिलों में जगह बनाई ही है, अवॉर्ड जीतकर साबित कर दिया कि वो 'सुपरस्टार' सिर्फ नाम के नहीं हैं। उधर, अंजना सिंह को फिल्म 'कुश्ती' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवॉर्ड मिला। बॉस, क्या कह रहे हो? चिंटू और अंजना ने अपने नाम का सिक्का जमाया है, एकदम प्रो लेवल वाला! ये अवॉर्ड्स दिखाते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस सही पहचान मिलनी चाहिए।

सिर्फ एक्टर्स ही क्यों, इन अवॉर्ड्स में फिल्मकारों, तकनीशियनों और जनसंपर्क से जुड़े लोगों को भी इज्जत मिली। जनसंपर्क के जादूगर रंजन सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ पीआरओ का पुरस्कार मिला। पीआरओ का काम भी कोई आसान थोड़ी होता है, फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने में इनकी भी तो बड़ी भूमिका होती है। इस धमाकेदार समारोह में सिर्फ अवॉर्ड्स ही नहीं थे, बल्कि रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी, अवधेश मिश्रा और यश कुमार जैसे भोजपुरी फिल्म जगत के कई बड़े नाम इस इवेंट में शामिल हुए, मानो पूरी इंडस्ट्री एक छत के नीचे आ गई हो। सबने मिलकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

आयोजक कुलदीप श्रीवास्तव ने इस इवेंट की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हर टैलेंट को सम्मानित करने का एक मंच है। उन्होंने तो इसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का 'फिल्मफेयर जैसा सम्मान' बता दिया है। और सच कहें तो लगातार 11 साल तक किसी अवॉर्ड सेरेमनी का सफलतापूर्वक चलना, उसकी पॉपुलैरिटी का ही तो सबूत है! कुलदीप जी ने सभी कलाकारों, फिल्मकारों, तकनीशियनों, मेहमानों और दर्शकों का दिल से आभार जताया और उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में भी सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स भोजपुरी सिनेमा की प्रतिभाओं को ऐसे ही पहचान और सम्मान देते रहेंगे। ये बात तो माननी पड़ेगी, भोजपुरी सिनेमा अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, ये अपनी एक अलग पहचान बना रहा है।

तो कुल मिलाकर, सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स 2026 एकदम झक्कास रहा, जहाँ टैलेंट को खुलकर सराहा गया। क्या आपको भी लगता है कि भोजपुरी सिनेमा अब मेनस्ट्रीम को टक्कर देने के लिए तैयार है, या अभी और मेहनत करनी पड़ेगी?