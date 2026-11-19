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पूरी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में कुछ ही ऐसे डायरेक्टर हुए हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि हर कोई देखता रह गया. इनकी फ़िल्में सिर्फ हिट नहीं, बल्कि 'ब्लॉकबस्टर' भी रहीं और 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गईं. पर असली कमाल तो तब होता है, जब कोई डायरेक्टर एक नहीं बल्कि अपनी दो फिल्मों से ये रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाले. जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही तीन डायरेक्टर से मिलवा रहे हैं जिनके नाम सुनते ही फ़िल्म लवर्स थिएटर की तरफ दौड़ पड़ते हैं.

सबसे पहले बात करते हैं एसएस राजामौली की, इनकी फ़िल्म 'बाहुबली 2' ने तो घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही 1030.42 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. और दुनियाभर में? 1788.06 करोड़ की बंपर कमाई! प्रभास की लीड रोल वाली इस फ़िल्म का फैंस को पहले पार्ट के बाद से ही बेसब्री से इंतज़ार था इनकी दूसरी 1000 करोड़ी फ़िल्म रही 'आरआरआर', जिसने वर्ल्डवाइड 1,230 करोड़ का कलेक्शन किया. राम चरण और जूनियर एनटीआर की जोड़ी को फ़ैंस ने खूब पसंद किया. इस फिल्म का गाना 'नाटु नाटु' तो ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुका है, जो अपने आप में एक अलग ही लेवल की बात है!

अब आते हैं आदित्य धर पर, जिनकी 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए. यह फ़िल्म दो पार्ट्स में रिलीज़ हुई और इसने तो कमाई के मामले में आग लगा दी! 'धुरंधर' के पहले पार्ट ने 1354 करोड़ कमाए, वहीं दूसरा पार्ट 1852 करोड़ के साथ और भी आगे निकल गया. रणवीर सिंह इस फ़िल्म में लीड रोल में थे और उनके साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे दिग्गज भी नज़र आए. फ़िल्म की कहानी से लेकर गाने तक, सब कुछ इतना जबरदस्त था कि ये हर तरफ छा गई.

और लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं नितेश तिवारी, जिन्होंने 2016 में 'दंगल' जैसी फ़िल्म बनाई थी. आमिर खान स्टारर इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी धूम मचाई कि 2070.3 करोड़ का कलेक्शन किया, सैकनिल्क के मुताबिक! यह रकम तब के हिसाब से तो दिमाग घुमा देने वाली थी! और अब उनकी लेटेस्ट फ़िल्म 'रामायण' भी थिएटर में छाई हुई है. सिर्फ 13 दिनों में ही इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है. वर्ल्डवाइड तो इस फ़िल्म ने 1,437.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, लारा दत्ता और अरुण गोविल जैसे बड़े स्टार्स से सजी यह फ़िल्म भी धमाल मचा रही है.

तो देखा आपने, ये हैं वो तीन डायरेक्टर्स जिन्होंने इंडियन सिनेमा में कमाई के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि बड़े-बड़े प्रोड्यूसर भी सोच में पड़ जाएं! इनमें से आपकी फेवरेट फ़िल्म कौन सी है, हमें बताना मत भूलना!