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हाल ही में 'जेलर 2' के मेकर्स ने फिल्म के बिंदास गाने का वीडियो सॉन्ग रिलीज़ किया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस गाने में एक तरफ नोरा फतेही अपने दमदार डांस मूव्स से सबको चौंका रही हैं, वहीं दूसरी तरफ 76 साल के मिथुन चक्रवर्ती व्हीलचेयर पर बैठे नज़र आते हैं.

इस सीन में नोरा, मिथुन दा के सामने डांस करती हैं और डांस के दौरान उनका हाथ भी पकड़ती हैं. बस यहीं से शुरू हुई असली चर्चा. नोरा और मिथुन दा की उम्र में 42 साल का बड़ा अंतर इस बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है.

नोरा फतेही तो अपने शानदार डांस, बेहतरीन मूव्स और स्क्रीन पर अपनी दमदार मौजूदगी के लिए हमेशा से ही जानी जाती हैं. 'जेलर 2' में भी उन्होंने अपनी इस खूबी को बरकरार रखा है और उनका ये डांस परफॉर्मेंस फिल्म के सबसे चर्चित म्यूजिकल सीन्स में से एक बन गया है. लेकिन इस बार मिथुन दा के एक्सप्रेशंस ने भी खूब ध्यान खींचा है, जो व्हीलचेयर पर बैठे हुए नोरा के डांस पर रिएक्शन दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर इस सीक्वेंस की क्लिप्स तेज़ी से वायरल हो रही हैं और लोग इस पर मिले-जुले रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों ने इस सीन के पीछे की क्रिएटिव चीज पर सवाल उठाए हैं. वैसे, 'जेलर 2' में मिथुन चक्रवर्ती ने दमदार विलेन का रोल प्ले किया है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई है.

पर सच कहें तो, 42 साल का ये एज गैप वाला डांस देखकर हमें भी थोड़ा अचंभा तो हुआ ही! आपको ये जोड़ी कैसी लगी?