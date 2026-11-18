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बॉलीवुड अभिनेता शरद कपूर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और खराब सेहत को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह काफी कमजोर और बदहाल हालत में नजर आए। कभी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाले शरद को इस स्थिति में देखकर उनके प्रशंसक हैरान रह गए। वीडियो में अभिनेता को ठीक से चलते हुए भी परेशानी होती दिखी।

इस वीडियो के सामने आने के बाद से उनकी जिंदगी, परिवार और आर्थिक हालात को लेकर लोग तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं। इसी बीच शरद कपूर की पत्नी कोएल बसु के बारे में भी चर्चा तेज हो गई है, जिनका संबंध पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के परिवार से बताया जाता है।

कौन हैं शरद कपूर की पत्नी कोएल बसु?

शरद कपूर का जन्म और पालन-पोषण कोलकाता में हुआ था, और उनकी पत्नी कोएल बसु का संबंध पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से बताया जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी पत्नी कोएल बसु पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की पोती हैं। यह बात तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब हमें पता चलता है कि शरद और कोएल की पहली मुलाकात साल 2006 में कोलकाता के द ओबेरॉय होटल में हुई थी, जहां कोएल उस समय काम करती थीं। शुरुआती मुलाकातों के बाद दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया।

शरद और कोएल ने दिसंबर 2006 में सगाई की थी, और कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने साल 2008 में शादी कर ली। यह भी बताया जाता है कि शादी से पहले शरद ने ज्योति बसु से मुलाकात की थी और उनका आशीर्वाद भी लिया था, जो इस रिश्ते को एक और खास पहलू देता है। हालांकि, अभिनेता की पत्नी कोएल बसु सार्वजनिक रूप से ज्यादा चर्चा में नहीं रहतीं । दोनों के एक बच्चा होने की भी खबरें हैं, लेकिन उसके नाम और उम्र सहित परिवार से जुड़ी अन्य जानकारियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

आर्थिक तंगी: पालतू कुत्तों से बिछड़ने का दर्द

शरद कपूर की मौजूदा स्थिति सामने आने के बाद उनके फैंस को उनकी सेहत के साथ-साथ आर्थिक परेशानियों की भी चिंता सताने लगी है। वायरल हुए वीडियो में अभिनेता काफी कमजोर दिखाई दिए। उनके कपड़े भी अस्त-व्यस्त थे और उन्हें चलने में काफी परेशानी हो रही थी, । इस वीडियो में शरद ने खुद बताया कि घर के हालात ठीक नहीं हैं और इसी वजह से उन्हें अपने चार पालतू कुत्तों को कुछ समय के लिए एनिमल शेल्टर भेजना पड़ा। यह फैसला उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा उनकी भावुक बातों से लगाया जा सकता है।

बताया गया कि शरद और उनकी पत्नी के लिए चारों कुत्तों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि घर के कामों और पालतू जानवरों की जिम्मेदारी संभालने के लिए अतिरिक्त मदद भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में, उन्होंने मुंबई की गैर-लाभकारी संस्था YODA के वेलफेयर सेंटर में अपने प्यारे पालतू कुत्तों को भेजने का फैसला किया। वीडियो में अभिनेता ने भावुक होकर कहा कि जब वह अपने नए बंगले में शिफ्ट होंगे, तो YODA से अपने पालतू कुत्तों को वापस देने की गुजारिश करेंगे, क्योंकि वह उनके बिना नहीं रह सकते।

डिप्रेशन और आरोपों का साया

वीडियो में शरद ने अपनी जिंदगी के उस मुश्किल दौर का भी जिक्र किया, जब उन पर यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोप लगे थे। अभिनेता का दावा है कि उन्हें ऐसी बातों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिनसे उनका कोई लेना-देना नहीं था। उनके मुताबिक इन घटनाओं का उन पर गहरा मानसिक असर पड़ा और वह डिप्रेशन में चले गए। शरद ने बताया कि एक समय ऐसा भी आया, जब वह दो से तीन साल तक बिस्तर पर रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को लोगों से पूरी तरह अलग कर लिया था और किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं करते थे।

इन सभी परेशानियों के बीच, शरद ने वीडियो के जरिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद की अपील भी की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और उन्हें काम की सख्त जरूरत है। अभिनेता की दोस्त और बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की संस्थापक हेमा चौधरी ने भी उनकी स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। हेमा के मुताबिक, शरद की शारीरिक और मानसिक सेहत ठीक नहीं है। वह करीब दो साल से दिमाग से जुड़ी परेशानी और पैर टूटने की समस्या से जूझ रहे हैं, ।

सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ

शरद कपूर का वीडियो वायरल होने के बाद, फिल्म इंडस्ट्री से भी उनके लिए मदद के संदेश आने लगे, जो इस मुश्किल घड़ी में एक उम्मीद की किरण लेकर आए। अभिनेता सोनू सूद ने शरद से संपर्क किया और उनकी मौजूदा स्थिति समझने की कोशिश की। बताया गया कि सोनू ने उनके लिए मेडिकल सप्लाई की व्यवस्था भी कराई है। इसके अलावा, सोनू सूद ने शरद के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम के अवसर तलाशने की पहल की है, ताकि अभिनेता दोबारा अपने करियर की शुरुआत कर सकें और अपनी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर ला सकें। सोनू सूद ने 15 नवंबर 2026 को शरद के साथ मुलाकात तय की थी।

शरद कपूर ने 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में कई फिल्मों में काम किया। साल 2000 में आई शाहरुख खान की फिल्म 'जोश' में उन्होंने प्रकाश नाम का निगेटिव किरदार निभाया था, जिसे आज भी उनके प्रशंसक याद करते हैं। अपने अभिनय से पहचान बनाने वाले शरद की मौजूदा हालत ने उनके चाहने वालों को भावुक कर दिया है। अब फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि अभिनेता को जरूरी मदद मिले और वह जल्द बेहतर स्थिति में लौटें। इस मुश्किल घड़ी में, इंडस्ट्री के सपोर्ट पर आपका क्या कहना है? क्या शरद फिर से अपनी पुरानी चमक हासिल कर पाएंगे?