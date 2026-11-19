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फैंस, सांस रोक लो! प्राइम वीडियो की मच-अवेटेड सीरीज़ 'पंचायत' के पांचवें सीज़न की रिलीज डेट सामने आ गई है, मतलब जल्द ही फुलेरा गांव में फिर से पंचायत का 'खेल' जमने वाला है। मेकर्स ने आखिरकार 18 नवंबर को इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। तो अपनी पॉपकॉर्न तैयार रखो क्योंकि 'पंचायत सीजन 5' 3 दिसंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा।

रिलीज डेट की अनाउंसमेंट एक नए, शानदार पोस्टर के साथ की गई। पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, "थोड़ी तकरार थोड़ा प्यार रहेगा, फुलेरा में आपका इंतज़ार रहेगा. पंचायत ऑन प्राइम, नया सीज़न, 3 दिसंबर।" अरे वाह, ये पढ़कर तो अभी से माहौल बन गया!

अच्छा, इससे पहले मेकर्स ने क्या तगड़ा वाला चैलेंज चलाया था, याद है? क्रांति देवी (सुनीता राजवार) ने अपने पति बनराकस (दुर्गेश कुमार) से कहा कि वे फुलेरा में उनके नए नेतृत्व के लिए सम्मान कमाएं। बस फिर क्या था, मेकर्स ने फैंस को टास्क दे दिया कि बनराकस को एक करोड़ गेंदे के फूलों की माला पहनाओ! जनता ने पहला टारगेट पूरा किया, तो भाई साहब, चैलेंज को 10 करोड़ फूलों तक बढ़ा दिया गया। वादा था कि अगर ये पूरा हो गया तो डेट मिलेगी। कमाल की बात ये है कि फैंस ने लगभग 4 करोड़ फूलों का टारगेट अचीव कर लिया। पर मेकर्स भी कम नहीं, उन्होंने पूरे 10 करोड़ का इंतज़ार नहीं किया और डेट आज ही अनाउंस कर दी। ये तो अपनी ऑडियंस के साथ गेम खेल गए!

अब पांचवें सीज़न में क्या देखने को मिलेगा, ये भी जान लो। फुल ऑन ड्रामा, पॉलिटिकल खींचतान और उथल-पुथल का नया दौर। फुलेरा को एक नया मुखिया मिल गया है - अपने बनराकस भाईसाहब! अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वह फुलेरा की तस्वीर बदल पाएंगे या उनके वादे भी सिर्फ हवा-हवाई साबित होंगे? सत्ता में बदलाव के साथ ही फुलेरा में नई दुश्मनी और रिश्ते भी बदलते दिखेंगे। लग रहा है कि इस बार मामला और पेचीदा होने वाला है।

द वायरल फीवर (TVF) ने ये सीज़न भी बनाया है, और इसमें अपनी पूरी पुरानी गैंग वापस आ रही है। जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवर, फैसल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक समेत सभी कलाकार एक बार फिर अपने पॉपुलर किरदारों में छाने को तैयार हैं। सच कहूं तो, 'पंचायत' के बिना तो दिवाली भी फीकी लगती है, अब 3 दिसंबर को फिर से रौनक लौटेगी!