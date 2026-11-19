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कपूर फैमिली की लाडली अंशुला कपूर आजकल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं. पति रोहन ठक्कर के साथ उनकी बॉन्डिंग इतनी शानदार है कि क्या ही कहें! शादी के बाद करवा चौथ से लेकर दिवाली तक की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं, और अब ये कपल न्यूज़ीलैंड में एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा है. वहीं से उन्होंने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है.

अंशुला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पति रोहन ठक्कर के साथ एक खूबसूरत फोटो शेयर की है, और लोकेशन है न्यूज़ीलैंड का मशहूर माउंट ईडन समिट! सोचो, कितना शानदार नज़ारा होगा — दूर तक फैला खूबसूरत शहर, नीला आसमान और पहाड़ियों का शानदार बैकग्राउंड. इस हसीन जगह पर अंशुला ने प्यार से रोहन के गाल पर Kiss किया है, वहीं रोहन भी कैमरे के सामने प्यारी सी मुस्कान के साथ पोज़ दे रहे हैं. कपल का ये रोमांटिक अंदाज़ देखकर तो हम भी आहें भर रहे हैं!

रोमांस के साथ-साथ इस जोड़ी का फैशन गेम भी ऑन पॉइंट है. दोनों ने ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन चुना है, जो ट्रैवल के लिए एकदम परफेक्ट है. अंशुला ने ब्लैक कलर की आरामदायक जैकेट पहनी है, जिसे उन्होंने क्लासिक ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया है. व्हाइट स्नीकर्स और कंधे पर ब्लैक स्टाइलिश स्लिंग बैग (जिस पर 'B' लेटर और फ्रिंज डिज़ाइन है) उनके लुक को और भी कूल बना रहा है. बालों में मेसी बन और बिना किसी भारी एक्सेसरीज़ के उनका ये सिंपल और एलिगेंट स्टाइल वाकई बहुत अच्छा लग रहा है.

वहीं, रोहन ठक्कर भी फैशन के मामले में अंशुला के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं. उन्होंने ब्लैक जैकेट के अंदर एक प्रिंटेड शर्ट पहनी है, साथ में ब्लू डेनिम जींस और ब्लैक सनग्लासेस. ब्लैक शूज के साथ उनका ये कैजुअल और स्मार्ट ट्रैवल लुक अंशुला के आउटफिट के साथ गज़ब का मैच कर रहा है. अलग-अलग स्टाइल अपनाने की बजाय, उन्होंने ब्लैक जैकेट और ब्लू डेनिम के कॉम्बिनेशन से एक-दूसरे के साथ परफेक्ट ट्विनिंग की है. इस जोड़ी को देखकर कह सकते हैं, स्टाइल और रोमांस, दोनों में नंबर वन!

इनकी ये बॉन्डिंग और ट्विनिंग देखकर लगता है, कपल गोल्स ऐसे ही होते हैं, क्यों?