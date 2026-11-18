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तेलुगु फिल्मों के 'हनुमान' यानी तेजा सज्जा ने फाइनली अपनी लाइफ का एक और बड़ा लेवल अनलॉक कर लिया है! 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनुमान' से पूरे देश में धमाल मचाने वाले इस एक्टर ने अपनी होने वाली पत्नी के साथ हैदराबाद में सगाई कर ली है। बंजारा हिल्स के ताज कृष्णा होटल में हुई ये ट्रेडिशनल सेरेमनी किसी फिल्मी इवेंट से कम नहीं थी।

इस सगाई पार्टी में तो जैसे सितारों का मेला लग गया था! साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े नाम और कई नामी हस्तियां इस जश्न का हिस्सा बनने पहुंचीं। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, विधायक हरीश राव, एक्टर शिवाजी, प्रोड्यूसर साहू गारापति और डायरेक्टर कार्तिक गट्टमनेनी जैसे पॉलीटिकल और फिल्मी चेहरे खूब नज़र आए। और क्या बताएं, जब तेजा सज्जा की सगाई में अल्लू अर्जुन के पापा अल्लू अरविंद, राणा दग्गुबाती और रवि तेजा जैसे सुपरस्टार्स एंट्री मारें, तो माहौल तो एकदम गर्दा हो ही जाएगा ना! लेकिन इन सब पर भारी पड़े मेगास्टार चिरंजीवी, जिन्होंने अपनी ग्रैंड एंट्री से सारी लाइमलाइट बटोर ली। परिवार के करीबी सदस्य और दोस्तों ने भी मिलकर इस खुशनुमा मौके को और यादगार बना दिया। सोशल मीडिया पर तो इन मेहमानों के वीडियोज़ ने आग लगा दी है, जिन्हें देखकर लग रहा है कि पार्टी में फुल ऑन धमाल हुआ था।

वैसे तेजा की शादी और सगाई की खबरें तब सामने आईं जब उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने 'X' (ट्विटर) पर सीएम के साथ एक तस्वीर शेयर कर बताया कि उन्होंने उन्हें न्योता दिया है।

अब बात करते हैं उस मिस्ट्री गर्ल की, जो बनी है तेजा सज्जा की हमसफ़र। एक इंटरव्यू में तेजा ने बताया था कि उनकी मंगेतर अमेरिका में रहती हैं और अपने पापा के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती हैं। उन्होंने साफ कहा, "वह USA में पली-बढ़ी हैं और लाइमलाइट से पूरी तरह अनजान हैं। मुझे उनकी यही बात सबसे अच्छी लगी और मैं चाहता हूं कि आगे भी ऐसा ही रहे।" उनके परिवार का भी फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है, वे टेक वर्ल्ड से जुड़े हैं। तेजा ने सोच-समझकर अपनी मंगेतर की पहचान अभी प्राइवेट रखने का फैसला किया है, क्योंकि वह लोगों की नज़रों से दूर रहना पसंद करती हैं। वैसे ये डिसीजन एकदम सही है, अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक से दूर रखना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है, पर जो कर ले वो सिकंदर!

प्रोफेशनल फ्रंट पर भी तेजा सज्जा फुल ऑन बिजी हैं और कोई ब्रेक नहीं ले रहे। वह इस वक्त 'जॉम्बी रेड्डी 2 - NXT LVL' पर काम कर रहे हैं, जिसे सुपर्ण एस. वर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रशांत वर्मा इसके क्रिएटर हैं। इस अपकमिंग फिल्म में कन्नड़ एक्टर उपेंद्र राव और शनाया कपूर भी अहम किरदार में दिखेंगे। इसके अलावा, तेजा हाल ही में रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' के तेलुगु वर्जन के होस्ट के तौर पर भी खूब चर्चा में थे। वाकई, तेजा ने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अच्छे से बैलेंस किया है।

अब बस देखना ये है कि तेजा की शादी की डेट कब अनाउंस होती है और क्या वह सगाई की तरह ही ग्रैंड और सितारों से सजी होगी? हमें तो उनकी दुल्हनिया की पहली झलक का बेसब्री से इंतज़ार है!