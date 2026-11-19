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मुंबई और दिल्ली में हवा का प्रदूषण ऐसे बढ़ा है कि सिर्फ़ आम जनता ही नहीं, बॉलीवुड के सितारों की भी अब टेंशन हाई हो गई है. 17 नवंबर 2026 को मुंबई में हुए छठे वार्षिक अर्थशॉट पुरस्कार समारोह में सयानी गुप्ता और सोनम कपूर ने भी शिरकत की. इस समारोह में, जिसका आयोजन प्रिंस विलियम ने शुरू किया था और जो पहली बार भारत में हुआ, दोनों एक्ट्रेसेस ने पर्यावरण को हो रहे भयानक नुकसान पर अपनी गहरी चिंता जताई. उन्होंने साफ-साफ कहा कि यह समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है, और उनकी बातों ने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया.

सयानी गुप्ता: मुंबई अब 'सीमेंट का ढेर', सांस के साथ खा रहे कंक्रीट!

सयानी गुप्ता ने तो मुंबई की हालत पर ऐसा गुस्सा ज़ाहिर किया कि उनका दर्द हर किसी तक पहुंच गया. उन्होंने सीधा कहा कि शहर में बढ़ता प्रदूषण, बिना रोक-टोक चल रहे कंस्ट्रक्शन, धड़ाधड़ कटते पेड़ और मैंग्रोव के जंगलों को हो रहा बेहिसाब नुक़सान — ये सब मिलकर शहर को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं. एएनआई से बात करते हुए सयानी ने कहा, "मैं इस पहल के लिए महामहिम (प्रिंस विलियम) की सच में सराहना करती हूं. ये बहुत अच्छी बात है कि जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों को सम्मान और पहचान मिल रही है. लेकिन मुझे लगता है कि इस दिशा में जमीनी स्तर पर और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. हमारे देश में भी इस पर ध्यान देना जरूरी है. यहां प्रदूषण है और हम सांस तक नहीं ले पा रहे हैं."

उनकी अगली बात ने तो सबको चौंका दिया, "ऐसा लग रहा है जैसे हम सांस के साथ सीमेंट भी खा रहे हैं." सोचिए, मुंबई की हवा में इतनी गंदगी है कि सीमेंट खाने जैसा महसूस हो रहा है! उन्होंने आगे जोड़ा, "इतनी ज्यादा इमारतें बन रही हैं. मुंबई तो सीमेंट का ढेर बनकर रह गया है. यहां रहना मुश्किल होता जा रहा है. पेड़ काटे जा रहे हैं, मैंग्रोव के जंगल साफ किए जा रहे हैं और जंगलों को खत्म किया जा रहा है. मुझे लगता है कि पैसों के इस लालच पर रोक लगनी चाहिए." सयानी ने तो कह दिया, अब और नहीं! ये 'पैसों का लालच' कब तक हमें बीमारियों का तोहफा देता रहेगा?

सोनम कपूर: अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हूँ

वहीं, अपनी बेबाक राय रखने वाली सोनम कपूर ने भी इस बढ़ते प्रदूषण को "डरावना" बताया. सोनम ने एएनआई से बातचीत में कहा कि वो अपने बच्चों को देखती हैं तो उन्हें डर लगता है, "मैं सोचती हूं कि मैं उनके लिए कैसा भविष्य छोड़कर जा रही हूं." उनकी ये बात सीधे पेरेंट्स के दिल पर लगेगी, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल चाहता है. उन्होंने साफ कहा, "मैं यहां अपना समर्थन दिखाने आई हूं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, वो बहुत डरावना है. मुझे लगता है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है."

सोनम ने ये भी बताया कि कैसे मुंबई हो या दिल्ली, दोनों ही जगहों पर प्रदूषण का स्तर काफी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. ज़रा सोचिए, जब बॉलीवुड के बड़े नाम भी इस समस्या से इतने परेशान हैं, तो ये वाकई सीरियस मैटर है. उन्होंने कहा कि पर्यावरण का ख्याल रखने की शुरुआत घर से होनी चाहिए और यह सिर्फ़ Gen Z की नहीं, सबकी ज़िम्मेदारी है.

गुनीत मोंगा और निर्मत कौर का पर्यावरण मंत्र

ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा ने भी जलवायु परिवर्तन को एक "वास्तविक समस्या" बताया. उन्होंने तो अपना पर्सनल पर्यावरण मंत्र भी शेयर किया. गुनीत ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "निजी तौर पर मैं पीने के पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल नहीं करती. मैं हमेशा अपने साथ कांच की पानी की बोतल रखती हूं." उन्होंने कहा कि दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है और उन्हें उम्मीद है कि दुनिया दोबारा इस्तेमाल करना सीखेगी. गुनीत ने तो अपनी ऑस्कर वाली साड़ी भी दोबारा इस्तेमाल करने और उसे नया रूप देने की बात कही. ये होता है सही मायनों में सेलेब इन्फ्लुएंस!

इसी कड़ी में, एक्ट्रेस निर्मत कौर ने भी सभी से अपील की कि हम सब अपनी ज़िम्मेदारी समझें. उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में लंबे समय से रह रही एक आम नागरिक के तौर पर वे मानती हैं कि हमें हर चीज़ को अपनी निजी जिम्मेदारी समझना चाहिए, न कि यह सोचना चाहिए कि यह किसी दूसरे की समस्या है. निर्मत ने ये भी सलाह दी कि अपने आस-पास, गलियों और कॉलोनियों में कचरा जमा न होने दें, पानी में कचरा न फेंकें और वायु प्रदूषण कम करने में मदद करें. उनकी बातें सुनकर लगता है, अगर हर कोई ये छोटे-छोटे कदम उठा ले, तो शायद हम सयानी गुप्ता को सीमेंट खाने से बचा पाएं!

तो, बॉलीवुड स्टार्स की ये दिल की बातें साफ बताती हैं कि पर्यावरण का मुद्दा अब 'सिर्फ़ बात' नहीं, 'असली मुसीबत' बन चुका है. जब सेलेब्स भी कह रहे हैं कि "सांस नहीं ले पा रहे", तो ज़ाहिर है, अब हमें और इंतज़ार नहीं करना चाहिए. क्या आप भी उनकी बात से सहमत हैं, या अभी भी 'सब ठीक है' वाली सोच में हैं? थोड़ा एक्शन तो बनता है, बॉस!