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बॉलीवुड के क्यूटेस्ट कपल्स में से एक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी इन दिनों अपने फैंस को लगातार सरप्राइज दे रहे हैं. जुलाई 2025 में इनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया था, जिसका नाम उन्होंने सरायाह रखा. तब से लेकर अब तक, दोनों ने अपनी बेटी को मीडिया और सोशल मीडिया से दूर ही रखा था, लेकिन अब फैंस का इंतज़ार खत्म हो गया है!

हाल ही में जयपुर एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ और कियारा अपनी नन्ही बेटी सरायाह के साथ स्पॉट हुए. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. वीडियो में सरायाह का चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा, पर उसकी एक छोटी-सी झलक ने फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंचा दी है. आखिर, जिसका इतने लंबे समय से इंतज़ार था, उसकी पहली झलक जो मिली है!

सिद्धार्थ और कियारा के घर एक और खुशखबरी की खबर भी सामने आ चुकी है. अक्टूबर में कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने एक प्यारी-सी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, “एक बार फिर हमें जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिला है. हमारे दिल प्यार और शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं.” हालांकि, कियारा की डिलीवरी कब होगी, इस बारे में अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई है, पर फैंस इस गुड न्यूज़ को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं.

मदरहुड को लेकर कियारा आडवाणी ने हाल ही में 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया कि घर की जिम्मेदारियों और अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है. एक्ट्रेस ने कहा कि वह अक्सर सोचती हैं कि इन दोनों दुनियाओं को इस तरह कैसे संभाला जाए कि हर वक्त किसी तरह का 'मॉम गिल्ट' महसूस न हो. कियारा की यह बात उन तमाम वर्किंग मॉम्स से जुड़ती है, जो घर और करियर दोनों को साथ लेकर चल रही हैं.

बात करें उनके फिल्मी करियर की, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिछली फिल्म 'द व्वान' को बॉक्स ऑफिस पर औसत रिस्पॉन्स मिला था, वहीं कियारा की पिछली रिलीज़ 'टॉक्सिक' भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. फिलहाल उनकी किसी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. सिद्धार्थ का नाम 'रेस 4' से जुड़ रहा है, पर अभी ये सिर्फ खबरें ही हैं. दूसरी तरफ, कियारा के बारे में चर्चा थी कि वह फिल्म 'कमाल और मीना' में मीना कुमारी का रोल कर सकती हैं, लेकिन इसकी कास्टिंग भी अभी कन्फर्म नहीं है.

तो, अब देखते हैं कि कब ये कपल अपने दूसरे बच्चे की गुडन्यूज़ देता है और कब हमें सरायाह का पूरा चेहरा देखने को मिलता है. आप क्या कहते हो, फैंस का इंतज़ार कब खत्म होगा?