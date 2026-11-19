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रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, ये तो सबको पता है. लेकिन इसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, अपने गानों से भी लोगों का दिल खूब जीता था. फिल्म का म्यूजिक इतना कमाल का था कि मेकर्स को लगा, क्यों न इसे ग्रैमी अवॉर्ड्स 2027 की रेस में उतारा जाए! उन्होंने कई गानों को अलग-अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन के लिए भेजा भी. लेकिन यार, 16 नवंबर को जब नॉमिनेशन लिस्ट सामने आई, तो सब हैरान रह गए! 'धुरंधर' का एक भी गाना इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाया. ये तो बड़ा झटका हो गया!

मेकर्स की प्लानिंग तो पूरी धांसू थी. उन्होंने आदित्य धर की 'धुरंधर' के गानों को ग्रैमी की एक नहीं, कई बड़ी कैटेगरी में शामिल होने के लिए भेजा था. सोचो, बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया, बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस और बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस जैसी कैटेगरीज में इन गानों को आज़माया गया. इसके अलावा, कुछ और गाने भी अलग-अलग म्यूजिक कैटेगरी में अपनी किस्मत आज़मा रहे थे.

फिल्म का एक गाना 'फिर से', जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी जादू भरी आवाज़ दी थी, उसे बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया कैटेगरी में भेजा गया था. लेकिन अनफॉर्चूनेटली, ये गाना भी नॉमिनेशन हासिल नहीं कर पाया. अब इस कैटेगरी में House (Wuthering Heights), I Know It, I Knew You (Toy Story 5) और Need Someone (The Pitt) जैसे गानों को जगह मिली है, तो शायद ग्रैमी जूरी का टेस्ट कुछ अलग ही था.

'धुरंधर' का एक और सुपर-डुपर हिट गाना 'आरी आरी' भी ग्रैमी की नई कैटेगरी बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस में नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था. इस गाने में खान साब, जैस्मिन सैंडलस, रिबेल, टोकन और सुधीर यादवांशी जैसे कमाल के कलाकारों ने अपनी आवाज़ दी थी. लेकिन अफसोस, ये गाना भी फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना सका. इस कैटेगरी में BabyMetal और Polyphia के 'सनसेट किस' और IVE के 'बैंग बैंग' जैसे गानों को नॉमिनेशन मिला. लगता है कॉम्पिटिशन बहुत ही तगड़ा था!

सिर्फ यही दो नहीं, फिल्म के दो और गाने, 'जान से गुजरते हैं' और 'कन्हैया', इन्हें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में भेजा गया था. लेकिन इन दोनों को भी नॉमिनेशन नहीं मिला. वहीं, जैस्मिन सैंडलस और सतिंदर सरताज की आवाज़ में गाए गए गाने 'जाइए सजना' को बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस कैटेगरी में भेजा गया था. पर क्या करें, इसे भी ग्रैमी की फाइनल लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई.

यार, 'धुरंधर' बॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक थी जिसके गाने सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे. म्यूज़िक कंपोज़र शाश्वत सचदेवा ने इन गानों को ऐसे बनाया था कि सिर्फ इनसे ही 300 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू आ गया था. बॉक्स ऑफिस पर तो 'धुरंधर' ने अपना जादू चला दिया, पर ग्रैमी में जाकर सारा खेल पलट गया. फैंस को तो ये सुनकर वाकई बड़ा झटका लगा होगा. लगता है, ग्रैमी वालों को हमारी वाली धुन थोड़ी कम पसंद आई, वरना ये गाने तो हर पार्टी की जान थे! क्या आपको लगता है कि 'धुरंधर' के गानों के साथ नाइंसाफी हुई?