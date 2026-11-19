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हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन को लेकर इन दिनों हर तरफ बज है कि वो अगले जेम्स बॉन्ड बनेंगे! और इस एक्साइटमेंट को गूगल ने भी भुनाया है, अपने यूज़र्स के लिए एक खास सरप्राइज देकर. अगर आप गूगल पर 'Robert Pattinson' सर्च करते हैं, तो जो होता है वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे. आपकी सर्च रिजल्ट वाली स्क्रीन पर एक गजब का एनिमेशन दिखाई देगा!

ये एनिमेशन देखकर पहले तो लगेगा कि आपकी स्क्रीन खराब हो गई है, क्योंकि वो वाकई में हिलने लगती है! फिर ऊपर से कुछ चीज़ें गिरने लगती हैं, जैसे नींबू और संतरे के छिलके! है ना मज़ेदार? ये कोई नॉर्मल एनिमेशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे जेम्स बॉन्ड की दुनिया का एक धांसू रेफरेंस छिपा है.

जेम्स बॉन्ड का फेमस डायलॉग 'Shaken, not stirred' तो आपको याद ही होगा, जो वो अपनी पसंदीदा मार्टिनी के लिए कहते हैं. गूगल ने इसी मार्टिनी और उसके बनने के प्रोसेस को अपने सर्च पेज पर एनिमेशन के ज़रिए दिखाया है. यानी कि जब आप रॉबर्ट पैटिंसन को ढूंढते हैं, तो गूगल आपको बॉन्ड की मार्टिनी बनाने का एक्सपीरियंस दे रहा है — स्क्रीन को शेक करके! क्या क्रिएटिविटी है, बॉस!

अब अगर आप भी ये 'जेम्स बॉन्ड एक्सपीरियंस' लेना चाहते हैं, तो बस अपना फोन या कंप्यूटर उठाइए. गूगल खोलिए, सर्च बॉक्स में 'Robert Pattinson' टाइप कीजिए और सर्च बटन दबाइए. आपको अपनी आंखों के सामने स्क्रीन हिलती हुई दिखेगी और वो खट्टे-मीठे छिलके गिरते हुए भी! हालांकि, अगर आपके डिवाइस या ब्राउज़र पर ये एनिमेशन नहीं दिखता, तो घबराना मत, क्योंकि ऐसे डिजिटल सरप्राइज हर जगह एक जैसे नहीं दिखते.

ये पहली बार नहीं है जब गूगल ने रॉबर्ट पैटिंसन की किसी फिल्म के लिए ऐसा ईस्टर एग बनाया हो. इससे पहले 2022 में, जब उनकी फिल्म 'The Batman' रिलीज़ हुई थी, तब भी गूगल ने कुछ ऐसा ही कमाल दिखाया था. उस वक्त अगर आप 'Bruce Wayne', 'Gotham City' या 'Bat-signal' जैसे शब्द सर्च करते थे, तो एक छोटा पीला बैट-सिग्नल आइकन दिखाई देता था.

उस बैट-सिग्नल पर क्लिक करते ही, स्क्रीन काली हो जाती थी और फिर बैटमैन का सिग्नल चमकता था. इसके बाद बैटमैन खुद स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई देता था, पूरा एक एनिमेशन चलता था. तो देखा आपने, गूगल को भी पता है कि उसके यूज़र्स क्या पसंद करते हैं और कैसे उन्हें एंटरटेन करना है. अब बताओ, इस नए बॉन्ड वाले सरप्राइज के लिए आपकी स्क्रीन कितनी बार हिली?