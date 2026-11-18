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ईशा अंबानी, जो अंबानी परिवार की बेटी होने के साथ-साथ अपने गज़ब के फैशन सेंस के लिए भी खूब चर्चा में रहती हैं, उन्होंने हाल ही में मुंबई में अपने घर एंटीलिया में एक धमाकेदार डिनर पार्टी होस्ट की थी। उनके स्टाइल स्टेटमेंट अक्सर फैशन लवर्स का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। ये खास पार्टी अमेरिकी फैशन डिज़ाइनर टोरी बर्च के भारत दौरे के स्वागत में रखी गई थी, और इसमें बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। लेकिन सच कहूं तो, इस शाम की असली स्टार तो ईशा का स्टाइलिश लुक और एंटीलिया की शाही सजावट ही थी, जिसने सबका दिल जीत लिया।

इस खास मौके के लिए ईशा अंबानी ने टोरी बर्च के स्प्रिंग 2027 कलेक्शन से एक स्टनिंग एमराल्ड ग्रीन क्रॉप कार्डिगन चुना था। इसकी पाईक्रस्ट नेकलाइन इसे एक अलग ही एलिगेंस दे रही थी। कार्डिगन पर हल्के गुलाबी और मौवे रंग के फूलों की 3D कढ़ाई की गई थी, जो इसे देखने में बेहद खूबसूरत बना रही थी। लेकिन ईशा ने इसे सिर्फ पहन नहीं लिया, बल्कि इसे पारंपरिक तरीके से पहनने के बजाय थोड़ा तिरछा स्टाइल किया! ये हटके अंदाज़ टोरी बर्च के रनवे लुक से इंस्पायर्ड था। मानना पड़ेगा, ईशा ने इस छोटे से स्टाइलिंग ट्विस्ट से पूरे आउटफिट को एक नया और फ्रेश लुक दे दिया। इसे कहते हैं स्टाइल गेम ऑन!

ग्रीन कार्डिगन के साथ, ईशा ने फिरोजी यानी टरक्वॉइज ब्लू रंग की टेक्सचर्ड मिडी स्कर्ट पहनी। सुना है कि स्कर्ट का ये रंग हवाई के समुद्री किनारों से प्रेरित है – वाह, क्या सोच है! हरे और नीले रंग का ये कॉम्बिनेशन उनके पूरे लुक को इतना वाइब्रेंट और आकर्षक बना रहा था कि बस देखते रह जाओ। लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने पेंसिल हील्स और खूबसूरत ड्रॉप ईयररिंग्स पहने, और बालों को बीच से मांग निकालकर खुला रखा। सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मेकअप और जूलरी को एकदम मिनिमल रखा, ताकि आउटफिट की शानदार कढ़ाई और रंगों का जादू ही सबसे ज्यादा उभरकर सामने आए। एकदम परफेक्ट बैलेंस!

मेहमानों के स्वागत के लिए एंटीलिया की सजावट भी किसी सपने से कम नहीं थी। खास तौर पर, वो बड़ी-सी घुमावदार डिनर टेबल! उसका डिज़ाइन किसी लहराती नदी या सर्पिलाकार कर्व जैसा दिख रहा था, जो पूरे हॉल को एक मॉडर्न और रॉयल टच दे रहा था। टेबल के बीचों-बीच रंग-बिरंगे गुलाब, ट्यूलिप और दूसरे शानदार फूलों के साथ हरे-भरे पौधों से सजावट की गई थी। हर जगह मेहमानों के लिए शानदार डिनर सेट, चमकते कांच के बर्तन और चम्मच-कांटे करीने से सजे हुए थे, और उनके बीच हरे रंग की मोमबत्तियां भी रखी गई थीं। और हॉल की छत पर टंगा वो विशाल क्रिस्टल झूमर? उसने तो पूरी सजावट में चार चांद लगा दिए थे! क्या लग्ज़री है!

पार्टी में तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया और शनाया कपूर जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेज़ भी नज़र आईं। इनके अलावा फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा और राहुल मिश्रा, और स्टाइलिस्ट अनाइता श्रॉफ अदजानिया ने भी इस शानदार शाम में शिरकत की।

ईशा अंबानी का ये पूरा डिनर पार्टी लुक और एंटीलिया की सजावट देखकर क्या कहना चाहोगे? हम तो बस यही कहेंगे कि अंबानी फैमिली जानती है पार्टी कैसे करते हैं, और फैशन कैसे फ्लॉन्ट करते हैं!