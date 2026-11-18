मनोरंजन

आजकल सोशल मीडिया पर एक ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है. जिस ज़माने में हर तरफ नए गानों और रैप का क्रेज़ है, ठीक उसी दौर में जेन ज़ी पुराने गानों पर धड़ाधड़ रील्स बना रही है. सोचिए, 60s और 70s के एवरग्रीन हिट्स से लेकर 90s के दिल छू लेने वाले रोमांटिक गानों तक, पुराने म्यूजिक का जादू फिर से जेन ज़ी के सिर चढ़कर बोल रहा है.

हैरानी की बात ये है कि जिन गानों को कभी इनके मम्मी-पापा या दादा-दादी सुना करते थे, आज वही गाने जेन ज़ी के फेवरेट बन गए हैं. इंस्टाग्राम फीड पर स्क्रॉल करते हुए आपको 'अभी ना जाओ छोड़कर', 'हम तेरे प्यार में सारा आलम' और 'बाहों में चले आओ' जैसे क्लासिक गाने बार-बार सुनाई देंगे. ये गाने अब जेन ज़ी की प्लेलिस्ट का पक्का हिस्सा बन चुके हैं, और सच कहें तो सुनकर मज़ा भी आता है!

लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन पुराने गानों में ऐसा क्या है जो नई पीढ़ी को इतना पसंद आ रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इनका म्यूजिक और बोल. आज के कई गानों के मुकाबले, पुराने गानों में प्यार, इंतज़ार और रिश्तों को जिस संजीदगी और खूबसूरती से दिखाया जाता था, वो जेन ज़ी को काफी भाता है. ये गाने उन्हें एक अलग तरह का सुकून देते हैं, शायद वो सुकून जो आजकल की तेज़-तर्रार दुनिया में कम मिलता है.

जेन ज़ी सिर्फ इन गानों को सुनती ही नहीं, बल्कि इन्हें अपनी फोटोज़, वीडियोज़ और सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी भरपूर यूज़ करती है. इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर इंस्टाग्राम रील्स, का भी बड़ा हाथ है. जब कोई पुराना गाना किसी वायरल वीडियो या रील में यूज़ होता है और लोगों को पसंद आता है, तो दूसरे लोग भी उसे अपनाने लगते हैं. इस तरह एक पुराना गाना नई पीढ़ी तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है.

सिर्फ इतना ही नहीं, पुराने गानों को पसंद करना जेन ज़ी के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाने का भी तरीका बन गया है. जहाँ सब नए गानों की बातें करते हैं, वहीं पुराने म्यूजिक को सुनना इन्हें भीड़ से अलग दिखाता है. इससे इन्हें लगता है कि इनका म्यूजिकल टेस्ट दूसरों से बेहतर और थोड़ा 'एलीट' टाइप का है. अपनी अलग चॉइस से खुद को स्पेशल फील कौन नहीं कराना चाहता?

इससे ये बात तो साफ है कि म्यूजिक की पसंद किसी एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहती. गाने बेशक पुराने हो सकते हैं, लेकिन उनका असर कभी पुराना नहीं पड़ता. जेन ज़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अच्छी धुन और अच्छे बोल हर उम्र के लोगों के लिए सदाबहार होते हैं. तो अब अगली बार आप अपनी दादी के फेवरिट गाने पर रील बनाते दिखें, तो हैरान मत होइएगा!