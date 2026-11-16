तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एक्टर गिरी बाबू नहीं रहे, 83 की उम्र में निधन

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तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गिरी बाबू का 14 नवंबर को निधन हो गया। वे 83 साल के थे और उन्होंने हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरी तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

गिरी बाबू ने अपने पांच दशक से ज़्यादा लंबे करियर में 600 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। अपने शानदार अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिलों में एक ख़ास जगह बनाई। उनकी फ़िल्मी यात्रा 1973 में 'जगमे माया' से शुरू हुई थी। करियर की शुरुआत में उन्होंने अक्सर नेगेटिव रोल किए, लेकिन बाद में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाई। एक्टिंग के अलावा, उन्होंने फ़िल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन में भी हाथ आज़माया।

मेगास्टार चिरंजीवी ने गिरी बाबू के निधन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह तेलुगु सिनेमा के लिए एक ऐसी क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। चिरंजीवी के मुताबिक, गिरी बाबू ने एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी बेहतरीन अदाकारी और अनोखी शैली को हमेशा याद रखा जाएगा।

डायरेक्टर अनिल रविपुडी ने भी गिरी बाबू को श्रद्धांजलि दी और उन्हें एक बहुमुखी कलाकार बताया। उन्होंने कहा कि गिरी बाबू ने अपनी एक्टिंग, प्रोडक्शन और डायरेक्शन से फ़िल्म इंडस्ट्री को समृद्ध किया। अनिल रविपुडी के हिसाब से, उनका अनोखा अंदाज़ और यादगार अभिनय हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में ज़िंदा रहेगा।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी गिरी बाबू के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि प्रकाशम जिले के एक साधारण किसान परिवार से आने वाले गिरी बाबू ने पाँच दशकों में 600 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। उन्होंने खलनायक, हास्य कलाकार और कैरेक्टर एक्टर के रूप में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।

सच में, गिरी बाबू ने अपने दमदार किरदारों और अनोखे अंदाज से दर्शकों के दिलों में जो जगह बनाई, वो हमेशा याद रखी जाएगी। तेलुगु सिनेमा ने एक बड़ा कलाकार खो दिया है।