शरवरी और भाग्यश्री का 'ये प्रेम मोल लिया' पर जलवा: राजश्री का रियूनियन वायरल

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जब बात बॉलीवुड की पुरानी यादों और नई जनरेशन के कमाल की आती है, तो राजश्री बैनर हमेशा दिल जीत लेता है! हाल ही में, फैंस तब खुशी से झूम उठे जब उन्हें एक इंस्टाग्राम रील में भाग्यश्री और शरवरी एक साथ दिखीं। ये कोई छोटी-मोटी मुलाकात नहीं थी, बल्कि राजश्री की दो पीढ़ियों की एक्ट्रेसेज़ का शानदार रियूनियन था, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है।

भाग्यश्री, जो आज भी अपनी पहली फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से घर-घर में जानी जाती हैं, उन्होंने शरवरी के साथ अपनी आने वाली फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ के टाइटल ट्रैक पर डांस किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं। सोचो ज़रा, एक तरफ वो चेहरा जिसने ‘मैंने प्यार किया’ से लाखों दिलों पर राज किया, और दूसरी तरफ शरवरी, जो अब राजश्री की अगली प्रेम कहानी का चेहरा बनने को तैयार हैं – क्या गज़ब का कॉम्बिनेशन है यार!

रील में शरवरी को भाग्यश्री का आशीर्वाद लेते हुए देखा जा सकता है, दोनों को फिल्म के टाइटल ट्रैक पर थिरकते देखना एक अलग ही मज़ा है। ये वीडियो बस राजश्री की उन म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्मों की पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, जिनके लिए ये बैनर जाना जाता है।

‘ये प्रेम मोल लिया’ में शरवरी आयुष्मान खुराना के साथ लीड रोल में हैं। सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनी ये रोमांटिक फिल्म 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इससे पहले, शरवरी YRF की ‘अल्फा’ में आलिया भट्ट के साथ दिखी थीं, जो अब नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। लेकिन अब सारी लाइमलाइट उनकी नई राजश्री फिल्म पर है।

सच कहें तो भाग्यश्री और शरवरी को एक साथ देखना राजश्री के फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। ये दिखाता है कि इस बैनर की पॉपुलैरिटी कितनी मज़बूत है और आज भी लोगों के दिलों में इसकी जगह बरकरार है। अब इंतज़ार है बस ‘ये प्रेम मोल लिया’ के आने का, क्योंकि ये रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।