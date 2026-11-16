कैटरीना कैफ ने बताया पति विक्की कौशल क्यों हैं उनके 'सुकून', सुनकर कहेंगे आप भी 'वाह!'

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बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच शानदार तालमेल बिठाकर चल रही हैं. शादी और माँ बनने के बाद उनकी जिंदगी में बड़े बदलाव आए हैं, फिर भी उन्होंने फिल्मों के साथ-साथ अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' की कमान भी मजबूती से थाम रखी है. पर इतने मोर्चों पर एक साथ डटे रहना आसान नहीं होता, और कई बार काम का भारी दबाव तनाव की वजह भी बन जाता है. हाल ही में एक इंटरव्यू में कैटरीना ने अपनी इस व्यस्त दिनचर्या और हमसफर विक्की कौशल के सपोर्ट के बारे में खुलकर बात की है.

सीएनबीसी-TV18 के पॉपुलर शो 'यंग टर्क्स रीलोडेड' में नायका की को-फाउंडर अद्वैता नायर के साथ बातचीत में कैटरीना ने अपने आंत्रप्रेन्योरशिप सफर पर खुलकर चर्चा की. उन्होंने माना कि जब आप अपने किसी काम या वेंचर को लेकर जुनूनी होते हैं, तो घड़ी देखना भूल जाते हैं और वीकेंड पर भी दिमाग में बस काम ही चलता रहता है. हंसते हुए उन्होंने बताया कि उनके काम के घंटों पर नजर रखने और उन्हें रोकने वाला उनके घर में ही मौजूद है. कैटरीना ने कहा, “ब्रांड को इस मुकाम तक लाने के लिए आपको सच में घंटों की गिनती नहीं करनी चाहिए. हालांकि, मेरा फोन नीचे रखने और मुझे रोकने के लिए एक शख्स है, जो मेरे काम के घंटों का हिसाब रखता है, और वो मेरे पति हैं.” मतलब, विक्की ने अपनी पत्नी की प्रोडक्टिविटी पर पूरी नज़र रखी हुई है!

एक्टर, बिजनेसवुमन, पत्नी और अब एक माँ — इन तमाम भूमिकाओं को एक साथ निभाना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता. इस बारे में कैटरीना ने कहा कि हर रोल के साथ सामंजस्य बिठाने में वक्त लगता है और सबसे ज़रूरी है खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ न डालना. अगर कभी दिन के अंत में थकान या तनाव महसूस हो, तो खुद के प्रति थोड़ा नरम रवैया रखना चाहिए. अपने पति विक्की कौशल के सपोर्ट को याद करते हुए कैटरीना का लहजा बेहद भावुक हो गया. उन्होंने विक्की को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बताते हुए कहा, “मेरे पति बेहद सपोर्टिव हैं. वो मेरी हर बेचैनी को शांत और सुकून देते हैं. हमारा अब तक का यह सफर बेहद शानदार रहा है.” सच में, ऐसी पार्टनरशिप किस्मत वालों को ही मिलती है!

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक हैं. इस कपल ने दिसंबर 2021 में राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित सिक्स सेंसेज फोर्ट बरवाड़ा में शादी की थी, जिसमें उनके परिवार और कुछ खास दोस्त शामिल हुए थे. इसके बाद पिछले साल नवंबर 2025 में उनके घर बेटे वियान कौशल का जन्म हुआ, जिससे उनकी खुशियां दोगुनी हो गईं. वर्कफ्रंट की बात करें तो, कैटरीना आखिरी बार साल 2024 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में विजय सेतुपति के साथ नजर आई थीं, जबकि विक्की कौशल इन दिनों अपनी कई बड़ी फिल्मों जैसे 'लव एंड वॉर' और 'महावतार' की तैयारियों में व्यस्त हैं.