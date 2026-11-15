44 की उम्र में नंदिश संधू बने दूल्हा, 10 साल बाद फिर बजी शहनाई!

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नंदिश संधू, जिन्हें 'उतरन' सीरियल से घर-घर में पहचाना जाता है और जिन्होंने बॉलीवुड व ओटीटी में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है, अब फाइनली फिर से दूल्हा बन गए हैं। 44 साल की उम्र में उन्होंने एक्ट्रेस कविता बनर्जी संग शादी करके अपने प्यार को दूसरा मौका दिया है।

शादी का माहौल तो भई देखने लायक था! नंदिश संधू ने अपनी शादी में बाइक पर क्या कमाल एंट्री मारी, उनके आसपास लोग झूमकर डांस कर रहे थे और उनके चेहरे पर जो बड़ी सी स्माइल थी, वो तो भई दिल जीतने वाली थी। बंगाली रीति-रिवाजों से दोनों ने सात फेरे लिए और इस दौरान उनकी खुशी साफ दिख रही थी।

बात करें लुक की तो नंदिश संधू बेज कुर्ता और धोती में बेहद हैंडसम लग रहे थे, वहीं दुल्हन के रूप में कविता बनर्जी की खूबसूरती भी देखने लायक रही। उनकी जोड़ी ऐसी जम रही थी कि फैंस भी नजर उतार रहे हैं। दोनों को शादी के लिए फैंस और इंडस्ट्री के दोस्तों से खूब सारी बधाइयां मिल रही हैं।

आपको बता दें, नंदिश और कविता ने पिछले साल ही अपने रिश्ते पर मुहर लगाई थी और अक्टूबर 2025 में उनका रोका भी हो गया था। लेकिन इस साल उन्होंने धूमधाम से अपनी शादी की है, जिसकी इंगेजमेंट और अन्य रस्मों की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं। कविता बनर्जी भी एक एक्ट्रेस हैं और नंदिश से 11 साल छोटी हैं।

नंदिश संधू की पहली शादी टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मि देसाई से हुई थी, लेकिन दोनों का तलाक 2016 में फाइनल हो गया था। इसके ठीक दस साल बाद, नंदिश ने कविता बनर्जी संग अपना घर बसाया है। तो अब नंदिश की लाइफ में फिर से बजी है शहनाई, बताओ आपको ये जोड़ी कैसी लगी?