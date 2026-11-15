दिलजीत दोसांझ ने लैटिन ग्रैमीज़ में मचाया धमाल, डैडी यांकी की माँ के पैर छूकर जीता सबका दिल!

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दिलजीत दोसांझ, जो पंजाबी संगीत को दुनिया भर में पहुंचाते हैं, उन्होंने एक बार फिर इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी छाप छोड़ी है। लैटिन ग्रैमीज़ 2026 में उन्होंने अमेरिका के मशहूर सिंगर डैडी यांकी के साथ मिलकर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस का वीडियो तो वायरल हुआ ही, साथ ही यांकी की माँ के पैर छूते हुए दिलजीत का एक और वीडियो फैंस का दिल जीत गया।

दरअसल, दिलजीत और डैडी यांकी ने मिलकर पंजाबी-स्पेनिश गाना 'पोकिटो' बनाया है, जो 30 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ था। इस गाने में दोनों सिंगर्स ने अपनी-अपनी भाषाओं और संगीत शैलियों का कमाल दिखाया। लैटिन ग्रैमीज़ में उन्होंने इसी गाने पर लाइव परफॉर्म किया था।

दिलजीत ने परफॉर्मेंस का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा था, “पंजाबी लैटिन ग्रैमीज़ तक पहुँच गए हैं! ओए, पंजाबी दुनिया के हर मंच पर बोली जाएगी। भगवान हम पर मेहरबान रहें।” उन्होंने डैडी यांकी को अपना “बड़ा भाई” बताते हुए दो संस्कृतियों को एक मंच पर लाने के लिए शुक्रिया भी कहा था।

परफॉर्मेंस से ज़्यादा, दिलजीत की टीम द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो चर्चा में है। इसमें डैडी यांकी अपनी माँ के साथ इवेंट में आते हैं और दिलजीत उनसे मिलते हैं। दिलजीत पहले हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, फिर डैडी यांकी उनसे हाथ मिलाते हैं और अपनी माँ से मिलवाते हैं। तभी दिलजीत तुरंत झुककर यांकी की माँ के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं।

दिलजीत के इस अंदाज को देखकर डैडी यांकी भी उन्हें “ग्रेट गाइ” कहकर तारीफ करते हुए दिखे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया था और फैंस ने उनके विनम्र स्वभाव की जमकर तारीफ की थी। एक फैन ने तो लिखा, “पाजी एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगे।”

सिर्फ़ फैंस ही नहीं, डैडी यांकी ने भी लैटिन ग्रैमीज़ के रेड कार्पेट पर दिलजीत के साथ काम करने को शानदार अनुभव बताया था। उन्होंने कहा था कि वह दिलजीत के शुक्रगुजार हैं और पंजाबी संगीत व रेगेटन उन्हें एक-दूसरे के रिश्तेदारों जैसे लगते हैं। उनके अनुसार, अलग-अलग संस्कृतियों के मिलने से संगीत और भी ख़ास बन जाता है। 'पोकिटो' डैडी यांकी के 15 गानों वाले एल्बम 'ला पोस्टल' का हिस्सा है, और इसके म्यूजिक वीडियो में पंजाबी परंपराओं से लेकर लैटिन अर्बन कल्चर की झलक दिखती है।

भाई, दिलजीत ने दिखा दिया कि देसी अंदाज़ और टैलेंट मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर भी आग लगा सकते हैं!