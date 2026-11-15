आईआईटी बॉम्बे से ‘रामायण’ तक: नितेश तिवारी का टैलेंटेड सफर!

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आजकल जहां हर दूसरा युवा इंजीनियर सिर्फ स्टार्टअप्स के पीछे भागता दिख रहा है, वहीं नितेश तिवारी ने IIT बॉम्बे जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर भी अपनी राह खुद चुनी. 'दंगल' और 'छिछोरे' जैसी फिल्मों बनाने वाले डायरेक्टर नितेश तिवारी अब करीब 4,000 करोड़ रुपये के बताए जा रहे बड़े प्रोजेक्ट 'रामायण' की कमान संभाल रहे हैं. पर उनका ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जो हॉस्टल के कमरा नंबर 4 से शुरू होकर सीधे बॉलीवुड के बड़े-बड़े सेट तक पहुंच गया.

इंजीनियरिंग से कला का सफ़र

नितेश तिवारी ने साल 1996 में IIT बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल की थी. लेकिन ये सिर्फ कागज़ों की डिग्री नहीं थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जहां उन्होंने कुछ और ही ढूंढ लिया. उन्होंने खुद 2019 में एक इंटरव्यू में बताया था कि IIT कैंपस में नए स्टूडेंट्स की तरह उन्हें भी शुरुआत में वही डर लगता था. लेकिन हॉस्टल नंबर 4 की दीवारें सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि उनके अंदर एक कलाकार को जगाने का काम कर रही थीं.

हॉस्टल की उस लाइफ ने नितेश की सोच को पूरी तरह बदल दिया. उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जो इमेज उन्होंने अपने दिमाग में बनाई थी, हॉस्टल की असली ज़िंदगी उससे काफी अलग थी. उनके रूम नंबर 4 के सीनियर्स ने उनमें माइम यानी बिना बोले एक्टिंग करने की गज़ब की प्रतिभा को पहचान लिया था. फिर क्या था, सीनियर्स ने उन्हें कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए खूब प्रोत्साहित किया, जिसमें IIT बॉम्बे का जाना-माना फेस्टिवल मूड इंडिगो भी शामिल था. यहीं से नितेश का कला की दुनिया से रिश्ता और मज़बूत होता गया.

कहानियों और स्टेज पर छाए नितेश

धीरे-धीरे उनका रुझान सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कहानियाँ लिखने की तरफ भी बढ़ने लगा. कॉलेज के दूसरे और तीसरे साल में उन्होंने छोटे-छोटे स्किट के लिए कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया. उनकी शुरुआती कहानियों में भूतों और एक डरावने घर पर आधारित हॉरर-कॉमेडी का भी ज़िक्र मिलता है. सोचिए, एक IITian हॉरर-कॉमेडी लिख रहा है, कोई सोच सकता है!

IIT बॉम्बे का परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल (PAF) नितेश के लिए थिएटर की दुनिया में एंट्री करने का एक बड़ा मौका साबित हुआ. इस इवेंट में अलग-अलग हॉस्टल की टीमें एक-दूसरे के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं. अपने आखिरी साल में नितेश ने 'अ टच ऑफ़ इविल' नाम के एक म्यूजिकल कार्यक्रम का निर्देशन किया था. इस नाटक की कहानी दो जादूगरों और उनके बीच फँसे एक प्रेमी जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती थी. कमाल की बात ये है कि इस नाटक ने PAF की प्रतिष्ठित ट्रॉफी भी अपने नाम की.

लेकिन नितेश तिवारी सिर्फ किताबी कीड़ा या थिएटर आर्टिस्ट ही नहीं थे, उनका जलवा तो स्पोर्ट्स में भी खूब था. वो अपने हॉस्टल की क्रिकेट टीम के कप्तान थे और फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी के साथ 4x100 मीटर रिले रेस में भी हिस्सा लेते थे. खेलों में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें 'स्पोर्ट्समैन ऑफ़ द ईयर' का खिताब मिला. इतना ही नहीं, साल 1996 में उन्हें संस्थान का 'स्क्रॉल ऑफ़ ऑनर' भी दिया गया था. मतलब, टैलेंट का पूरा पैकेज!

विज्ञापन की दुनिया से बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर तक

IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद, नितेश ने कुछ समय के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम भी किया. लेकिन कहते हैं न, आपका असली जुनून आपको कहीं और नहीं टिकने देता. उनके अंदर का लिखने का शौक उन्हें आखिरकार विज्ञापन की चमक-दमक वाली दुनिया में खींच ले गया. IIT बॉम्बे की एलुमनाई प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने विज्ञापन इंडस्ट्री में करीब 18 साल बिताए. इस दौरान उन्होंने FCB Ulka, Lowe Lintas और Leo Burnett जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया और अपनी क्रिएटिविटी का लोहा मनवाया. वो Leo Burnett, मुंबई में चीफ क्रिएटिव ऑफिसर जैसे बड़े पद तक भी पहुंचे.

विज्ञापन की दुनिया में अपनी धाक जमाने के बाद, नितेश ने बड़े पर्दे की ओर रुख किया. साल 2011 में उन्होंने 'चिल्लर पार्टी' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा. और क्या कमाल किया! इस फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रेन फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला. इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 'भूतनाथ रिटर्न्स', 'दंगल' और 'छिछोरे' जैसी फिल्में दीं।. वो सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि 'निल बटे सन्नाटा' और 'बरेली की बर्फी' जैसी फिल्मों की लेखन प्रक्रिया से भी जुड़े रहे, जहाँ उनकी कलम का जादू खूब चला.

नितेश तिवारी का ये सफर बताता है कि ज़रूरी नहीं कि आपकी डिग्री आपके करियर का रास्ता तय करे. कभी-कभी कॉलेज के दिनों में मिली एक छोटी सी चिंगारी भी आपकी ज़िंदगी की पूरी दिशा बदल देती है. तो अगली बार जब कोई इंजीनियरिंग के बाद कुछ अलग करने की सोचे, तो उसे नितेश तिवारी की कहानी ज़रूर सुनाना!