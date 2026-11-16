जब गुस्से में लिखे गए थे किशोर कुमार के इस आइकॉनिक गाने के बोल!

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हम सबके फेवरेट, महान गायक किशोर कुमार के गाने आज भी हमारे playlists की शान हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि उनका एक आइकॉनिक गाना, जो आज भी हर महफ़िल में जान डाल देता है, वो असल में गुस्से में लिखा गया था?

जी हां, बात हो रही है साल 1964 में आई फिल्म 'रंगोली' के सदाबहार गीत 'छोटी सी ये दुनिया...' की. इस फिल्म में किशोर कुमार और अभिनेत्री वैजयंतीमाला ने अहम भूमिका निभाई थी और इस गाने को किशोर दा ने अपनी दिल छू लेने वाली आवाज में गाया था, जिसे महान गीतकार शैलेंद्र ने लिखा था.

फिल्मी गलियारों में घूम रहे एक किस्से के मुताबिक, इस गाने के मुखड़े के पीछे एक बेहद मज़ेदार कहानी है. ये किस्सा 60 के दशक की शुरुआत का है, जब राज कपूर अपनी फिल्म 'कॉलेज गर्ल' बनाने की तैयारी कर रहे थे. उस वक्त शंकर-जय किशन की जोड़ी राज कपूर की फेवरेट हुआ करती थी और उन्हें ही इस फिल्म का संगीत बनाने के लिए चुना गया.

अब शंकर-जय किशन की जोड़ी के साथ अक्सर शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जैसे गीतकार काम करते थे. लेकिन तब अचानक शैलेंद्र को पता चला कि 'कॉलेज गर्ल' के लिए शंकर-जय किशन ने किसी तीसरे गीतकार को मौका दिया है. बस फिर क्या था! शैलेंद्र ये सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो गए.

अपने दोस्त हसरत जयपुरी को साथ लेकर वो सीधे शंकर-जय किशन के ऑफिस पहुंच गए. लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला. तो भाई साहब, शैलेंद्र ने गुस्से में ऑफिस ब्वॉय को बुलाया और एक पेपर पर दो लाइनें लिखकर उसे शंकर-जय किशन को देने के लिए कह दिया. वो लाइनें थीं- "छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रस्तें हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल..."

बाद में जब फिल्म 'रंगोली' बननी शुरू हुई, तब शंकर-जय किशन ने शैलेंद्र से कहा कि उनके पास एक गाने का मुखड़ा है और उन्हें बस उसका अंतरा लिखना है. शैलेंद्र सुनकर हैरान रह गए! उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई गीत लिखा ही नहीं है. फिर संगीतकारों ने उन्हें वो ही पेपर दिखाया, जिसे शैलेंद्र ने गुस्से में लिखा था. और इस तरह बना किशोर कुमार का वो अमर गीत, जिसे हम आज भी गुनगुनाते हैं.

64 सालों से ये गाना हमारी यादों में बसा हुआ है. देखा, एक छोटे से गुस्से से कितनी कमाल की चीज़ बन सकती है!