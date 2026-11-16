पंचायत सीजन 5: फुलेरा के फैंस, ये खबर आपका दिल तोड़ देगी!

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जो लोग फुलेरा गांव की मिट्टी से और वहाँ के अतरंगी किरदारों से प्यार करते हैं, जिनके दिलों में सचिव जी, प्रधान जी, मंजू देवी, क्रांति देवी और बनराकस जैसे किरदार बसते हैं, उनके लिए एक वाकई दुखद खबर है. प्राइम वीडियो ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि 'पंचायत' का पांचवां सीजन 2026 में रिलीज़ नहीं होगा. अब बताओ, हमारा इतंजार कब खत्म होगा और ये कहानी कब आगे बढ़ेगी?

प्राइम वीडियो ने कल यानी 15 नवंबर 2026 को X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के ज़रिए ये बड़ा अपडेट दिया, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच खलबली मचा दी. इस पोस्ट में 'बनराकस' के नाम से मशहूर भूषण शर्मा के किरदार में दुर्गेश कुमार नज़र आ रहे थे. मेकर्स ने इस तस्वीर के साथ एक ट्वीट में लिखा, 'हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि 'पंचायत' का अगला सीजन 'कैद' हो गया है.' साथ ही साफ-साफ बता दिया कि 'पंचायत' सीजन 5 इस साल रिलीज़ नहीं होगा. अब ये 'कैद' कब खुलेगी और हमें सचिव जी की नई कहानियां कब देखने को मिलेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा.

ये घोषणा डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा के एक पुराने अपडेट के ठीक बाद आई है, जिन्होंने 'इंडिया टुडे' को बताया था कि पांचवें सीजन की एडिटिंग चल रही है और ये अक्टूबर या नवंबर के आसपास आ सकता है. उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है. तो अब सवाल ये है कि पहले की उम्मीदों का क्या हुआ और फैंस को और कितना इंतज़ार करना होगा?

फुलेरा में क्या-क्या होने वाला था?

पिछले चौथे सीजन में फुलेरा की सत्ता में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था. रघुबीर यादव द्वारा निभाए गए प्रधान जी और नीना गुप्ता द्वारा निभाई गईं मंजू देवी को अपना पद छोड़ना पड़ा था, जिससे गांव में नए नेतृत्व के लिए रास्ता साफ हो गया. सुनीता राजवार द्वारा निभाया गया क्रांति देवी का किरदार गांव की नई प्रधान बन गई थी, और उनके पति 'बनराकस' (दुर्गेश कुमार) का प्रभाव और भी बढ़ गया था. इस बदलाव ने अभिषेक और गांव वालों के लिए नई-नई चुनौतियां खड़ी कर दी थीं, और बनराकस के लिए तो समझिए एक नया ही खेल शुरू हो गया था.

डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने बताया था कि चुनाव के नतीजों के बाद सभी किरदार किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, यह इस नए सीजन में देखने को मिलेगा. उनके मुताबिक, 'हर किसी की ज़िंदगी आगे बढ़ेगी. चुनाव खत्म हो चुके हैं. प्रधान जी हार गए हैं. लेकिन कहानी में यह दिखाया जाएगा कि इसके बाद उनकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है, और बाकी किरदारों की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं. चुनाव हारने के बाद, एक प्रधान अब गांव में कैसे घूमता-फिरता है? वह क्या करता है?' मिश्रा जी ने यह भी साफ कर दिया था कि ये 'पंचायत' का आखिरी सीजन बिल्कुल नहीं होगा, जो फैंस के लिए थोड़ी राहत की बात है.

'पंचायत' का सफर 3 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था, जब दर्शकों को 'फुलेरा' नाम के एक काल्पनिक गांव से रूबरू कराया गया था. इसका दूसरा सीजन 18 मई 2022 को आया, तीसरा 28 मई 2024 को और फिर चौथा सीजन 24 जून 2025 को रिलीज हुआ था. चौथा सीजन तो भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ गया था और प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है. फैंस को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा. अब देखना ये है कि मेकर्स नई रिलीज डेट का ऐलान कब करते हैं.