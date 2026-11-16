माधुरी दीक्षित का 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम: बॉलीवुड डेब्यू से बड़ा चैलेंज!

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बात है 1984 की, जब हमारी प्यारी धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने अपनी पहली फिल्म 'अबोध' से बॉलीवुड में कदम रखा था. यकीन मानिए, उस वक्त वो महज 16 साल की थीं और सबसे मज़ेदार बात ये कि उनके सामने फिल्म डेब्यू से ज़्यादा ज़रूरी थी उनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ! जी हाँ, सही सुना आपने. उनकी पढ़ाई की वजह से मेकर्स को शूटिंग तक मई महीने तक टालनी पड़ी थी. कौन कहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ सिरदर्द होते हैं? माधुरी तो पढ़ाई और करियर दोनों में अव्वल थीं!

इस दिलचस्प किस्से का खुलासा किया अनुभवी अभिनेता अशोक सराफ ने. वो हाल ही में क्विज शो 'कोण होणार करोडपती' में अपनी फिल्म 'आदि अनंत' के प्रमोशन के लिए अभिनेता संकर्षण करहाडे के साथ पहुंचे थे. शो के दौरान अशोक सराफ ने माधुरी के साथ अपनी पहली मुलाकात और 'अबोध' की शूटिंग के दिनों को याद किया.

माधुरी दीक्षित ने भी अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उस समय उनकी 12वीं की परीक्षाएँ थीं, इसीलिए फिल्म की शूटिंग को मई तक के लिए टालना पड़ा था. ये बताता है कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में भी अपनी पढ़ाई को कितनी अहमियत दी थी. इसे कहते हैं ऑल-राउंडर परफॉर्मेंस!

और एक किस्सा सुनिए! उसी क्विज शो में अशोक सराफ माधुरी को 'मैडम' कहकर बुला रहे थे. इस पर माधुरी ने क्यूट अंदाज़ में कहा कि “इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है” और उनसे अपना नाम लेकर बुलाने को कहा. अशोक सराफ ने बाद में बताया कि वह उन्हें 'मैडम' इसलिए कह रहे थे क्योंकि उस वक्त माधुरी होस्ट की कुर्सी पर बैठी थीं. क्या बात है, माधुरी का अंदाज़ तो पहले भी 'नो फॉर्मेलिटी' वाला था!

'अबोध' के बाद माधुरी की अशोक सराफ से अगली मुलाकात 1997 में आई फिल्म 'कोयला' के सेट पर हुई थी, जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे. पहली फिल्म की शूटिंग में एग्ज़ाम का ब्रेक और फिर सालों बाद दोबारा साथ काम करना, क्या कमाल की जर्नी रही है इनकी! क्या आपकी पढ़ाई ने कभी आपके सपनों को ऐसे ही कुछ समय के लिए रोक दिया था?