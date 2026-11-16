'कलयुग': जब महाभारत की लड़ाई कॉर्पोरेट वॉर बन गई और फ्लॉप होकर भी जीते तीन अवॉर्ड!

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बॉलीवुड की दुनिया में कहानियों की कोई कमी नहीं, खासकर जब प्रेरणा पौराणिक कथाओं से ली जाए। महाभारत जैसी महागाथा से इंस्पायर्ड फिल्में अक्सर बनी हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो उस कहानी को बिल्कुल नए चश्मे से दिखाती हैं। आज हम ऐसी ही एक फिल्म की बात कर रहे हैं, जिसे लोग आज भी महाभारत का मॉडर्न डे अडाप्टेशन मानते हैं – और वो फिल्म है 'कलयुग'। इस फिल्म में महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट जगत के अंदरूनी खेल में बदल जाती है। है न कमाल की बात? बॉक्स ऑफिस पर भले ही ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन समीक्षकों ने इसे खूब सराहा और इसने तीन बड़े अवॉर्ड भी अपने नाम किए।

श्याम बेनेगल ने इस फिल्म का निर्देशन किया था, वहीं शशि कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया था। सोचिए, जब दो इतने बड़े नाम एक साथ आए, तो कुछ तो खास होना ही था!

'कलयुग': जब महाभारत कॉर्पोरेट सूट पहन कर आई

'कलयुग' को महाभारत का मॉडर्न डे अडाप्टेशन यूं ही नहीं कहा जाता। जब आप इस फिल्म को देखेंगे, तो आपको साफ पता चलेगा कि इसकी कहानी महाभारत की कहानी से कितनी मिलती-जुलती है। जैसे महाभारत में भाइयों के बीच लड़ाई दिखाई गई है, वैसा ही कुछ 'कलयुग' में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हथियारों के साथ लड़ा गया था, और इस फिल्म में युद्ध कॉर्पोरेट की दुनिया में, एक ही परिवार के भाइयों के बीच होता है।

फिल्म की कहानी एक ही परिवार के दो कजिन भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके बीच 'लाइसेंस राज' के दौर में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा टक्कर चलती रहती है। अब आप खुद सोचिए, जब परिवार ही बिजनेस राइवल बन जाए तो माहौल कितना गर्म होगा!

कर्ण, द्रौपदी और अर्जुन... सब कॉर्पोरेट अवतार में!

'कलयुग' में किरदारों को भी महाभारत के फेमस कैरेक्टर्स से इंस्पायर किया गया था। शशि कपूर का किरदार महाभारत के कर्ण से प्रेरित था। और उनकी मौत का सीन तो बिल्कुल कर्ण की मौत जैसा ही था, बस मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। महाभारत में कर्ण को तब मारा जाता है जब उनके रथ का पहिया फंस जाता है और वो उसे निकालने नीचे उतरते हैं। 'कलयुग' में भी कुछ ऐसा ही होता है: शशि कपूर की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जब वो अपनी गाड़ी से टायर बदलने के लिए उतरते हैं, उसी वक्त कोई उन पर गोली चलवा देता है और उनके किरदार की मौत हो जाती है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं!

फिल्म में कई नामी चेहरे नजर आए थे, जिनके किरदार महाभारत के किरदारों से ही इंस्पायर थे। रेखा का किरदार द्रौपदी के किरदार से प्रेरित था, तो वहीं अनंत नाग ने भरत राज का किरदार निभाया था, जो महाभारत के अर्जुन से प्रेरित था। राज बब्बर (धर्म राज) का किरदार युधिष्ठिर के किरदार से प्रेरित था, और कुलभूषण खरबंदा भीम के किरदार से। सुप्रिया पाठक का किरदार सुभद्रा से इंस्पायर्ड था, और विक्टर बनर्जी (धन राज) का किरदार दुर्योधन के किरदार से। पूरी की पूरी महाभारत फैमिली ही कॉर्पोरेट अवतार में आ गई थी, मानो सब बिजनेस डील क्रैक करने आए हों!

शशि कपूर का रोल, अमिताभ बच्चन की 'ना'!

फिल्म में शशि कपूर के काम की खूब तारीफ हुई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि वो ये रोल करना ही नहीं चाहते थे? जी हाँ, शशि कपूर इस फिल्म को केवल प्रोड्यूस करना चाहते थे, एक्टिंग नहीं। उनके दिमाग में अपने किरदार के लिए एक ही नाम था – और वो थे अमिताभ बच्चन! लेकिन उन दिनों अमिताभ बच्चन सिर्फ कमर्शियल फिल्मों में ही एक्टिंग करना पसंद करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने 'कलयुग' के लिए मना कर दिया।

अमिताभ के इनकार के बाद भी शशि कपूर ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और एक्टर को अप्रोच किया, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही मिली। इसके बाद निर्देशक श्याम बेनेगल ने शशि कपूर से कहा कि जब कोई नहीं मिल रहा, तो उन्हें खुद ही ये रोल करना चाहिए।

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, पर अवॉर्ड्स में सुपरहिट!

'कलयुग' की कहानी भले ही महाभारत से प्रेरित थी और दमदार कलाकारों से सजी थी, लेकिन ये दर्शकों पर अपना जादू नहीं चला पाई। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा किया गया है कि फिल्ममेकर्स को करीब 10 लाख का नुकसान हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म की कमजोर स्क्रिप्टिंग इसकी असफलता की एक बड़ी वजह थी। लगता है पब्लिक को कॉर्पोरेट की महाभारत थोड़ी बोरिंग लगी थी!

लेकिन कहते हैं ना, हर फ्लॉप फिल्म की अपनी कहानी होती है। 'कलयुग' को बॉक्स ऑफिस पर भले ही सफलता न मिली हो, लेकिन इसने क्रिटिक्स का दिल जीत लिया। इस फिल्म ने तीन प्रतिष्ठित फिल्मफेयर अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे। इसे बेस्ट फिल्म का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला, सुप्रिया पाठक को उनके शानदार अभिनय के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला, और बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी इसी फिल्म के खाते में गया। आज भी इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है, जो इसकी क्वालिटी को बताती है। अगर आप ये कॉर्पोरेट महाभारत देखना चाहते हैं, तो अच्छी बात ये है कि ये फिल्म यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। तो इस वीकेंड पर अपनी मूवी लिस्ट में 'कलयुग' को ऐड करने का प्लान कैसा रहेगा?