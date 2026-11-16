मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर पर दिखे जावेद अख्तर, शबाना आज़मी के साथ दिए पोज़

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बॉलीवुड के लीजेंडरी गीतकार और स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर अपनी पत्नी, एक्ट्रेस शबाना आज़मी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर कैमरे में कैद हुए। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गए, जहां उन्होंने पैपराज़ी के लिए पोज़ भी दिए। एयरपोर्ट पर जावेद अख्तर को व्हीलचेयर पर देखा गया।

इस दौरान जावेद अख्तर नीले रंग के कुर्ता-पायजामा में थे, जबकि शबाना आज़मी प्रिंटेड सूट में बेहद क्लासी लग रही थीं।

हाल ही में, शबाना आज़मी ने जावेद अख्तर के शुरुआती संघर्ष के दिनों को याद करते हुए एक दिल छू लेने वाली कहानी साझा की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे जावेद साहब, मुंबई जैसे बड़े शहर में सिर्फ 27 नए पैसे जेब में लेकर और बड़े-बड़े सपने आंखों में लिए पहुंचे थे। उनका यह सफ़र चुनौतियों से भरा रहा, जिसने उन्हें एक मज़बूत इंसान बनाया।

शबाना आज़मी ने अपनी कहानी में बताया था कि 4 अक्टूबर 1964 को जावेद अख्तर बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पहुंचे थे। शहर में आने के बाद उन्हें ज़िंदगी ने कई झटके दिए। उनके पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए कई रातें उन्होंने फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन पर, और कई स्टूडियोज़ में सोकर गुज़ारीं। यहां तक कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उनके पास तीन दिनों तक खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कपड़े फटे हुए होते थे और हालात इतने मुश्किल थे कि कोई भी हिम्मत हार जाता।

मगर जावेद साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, "मैं यूं ही मरने के लिए नहीं पैदा हुआ था। ये दिन बदलेंगे।" और वाकई, उनके दिन बदले। दशकों के संघर्ष के बाद, आज वो देश के सबसे मशहूर लेखकों में से एक हैं, । शबाना ने उनकी कहानी से प्रेरणा देते हुए कहा कि कुछ कहानियां खाली हाथ शुरू होती हैं, सिर्फ सपनों के साथ, और अगर वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं — कभी हिम्मत मत छोड़िए।

जावेद अख्तर और शबाना आज़मी की शादी 9 दिसंबर 1984 को हुई थी, और अगले महीने वे अपनी 42वीं शादी की सालगिरह मनाएंगे। दोनों साथ में काफी खुश नज़र आते हैं। हालांकि, शबाना और जावेद के कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन जावेद अख्तर के पहली पत्नी हनी ईरानी से दो बच्चे हैं – फरहान अख्तर और ज़ोया अख्तर। उनकी प्रेम कहानी और साथ मिलकर ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना करने की ये मिसाल वाकई प्रेरणादायक है, है ना?

ये तो हुई बात एयरपोर्ट पर उनकी एंट्री की और शबाना की जुबानी जावेद साहब की जर्नी की, लेकिन अब बस ये सोचो कि अगली 42वीं एनिवर्सरी पर क्या धमाल होने वाला है!