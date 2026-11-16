सागरिका घाटगे का रॉयल वेडिंग लुक: सिल्वर साड़ी में जहीर के साले की शादी में बिखेरा जलवा!

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जयपुर में इन दिनों शादी की रौनक है। इसी बीच, एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के घर में भी शहनाइयाँ बज रही हैं। उनके छोटे भाई, शिवजीत घाटगे, जो क्रिकेटर जहीर खान के साले भी हैं, आज यानी 16 नवंबर को पल्लवी के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं। लेकिन, असली लाइमलाइट तो दूल्हे की बहन सागरिका ने लूट ली! सागरिका ने अपने भाई की शादी के फंक्शन से एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे – वाह, क्या बात है!

अगर हम बात करें सागरिका के 'रॉयल अंदाज' की, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भाई की शादी के लिए ग्रे-सिल्वर शेड की एक बेहद खूबसूरत साड़ी चुनी। ये कोई आम साड़ी नहीं थी, बल्कि इस पर बारीक और हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया था, जिसने उनके पूरे लुक को 'रिच और रॉयल' टच दिया। इस साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना था, जो उनके एलिगेंट लुक को और भी निखार रहा था। सच कहें तो, जिस तरह से उन्होंने इस ट्रेडिशनल आउटफिट को कैरी किया, वो तारीफ के काबिल है।

सागरिका ने सिर्फ साड़ी पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी जूलरी को भी परफेक्ट रखा था। उनके माथे पर सजा खूबसूरत मांग टीका किसी की भी नज़रें अपनी तरफ खींचने के लिए काफी था। और गले में डायमंड का लेयर्ड नेकलेस? भई, उसने तो उनके रॉयल लुक में चार चाँद ही लगा दिए। कानों में मैचिंग ईयररिंग्स, करीने से बंधे बाल और सॉफ्ट मेकअप ने उनके पूरे लुक को एकदम बैलेंस कर दिया। ये पूरा अंदाज किसी शाही शादी के लिए 'एकदम परफेक्ट' था – किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था!

वैसे तो शादी शिवजीत घाटगे और पल्लवी की है, जो आज, 16 नवंबर को सात फेरे लेंगे। ये ग्रैंड सेलिब्रेशन जयपुर के चौमूं स्थित 5 स्टार होटल आरशिंदर रिसॉर्ट में हो रहा है। शिवजीत महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास कागल के एक शाही मराठा परिवार से आते हैं। वो एक बिजनेसमैन हैं और फिटनेस ऐप 'StepSetGo' के सीईओ भी हैं। तो, आप समझ सकते हैं कि ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि शाही बैकग्राउंड और बिजनेस वर्ल्ड का एक बड़ा इवेंट है!

इस शादी में क्रिकेट जगत की हस्तियाँ भी शामिल हुई हैं। आशीष नेहरा, पार्थिव पटेल और अजीत अगरकर अपने-अपने परिवार के साथ इस रॉयल वेडिंग का हिस्सा बनने जयपुर पहुँच चुके हैं। सागरिका खुद शाहरुख खान की फिल्म 'चक दे! इंडिया' में 'प्रीति सभरवाल' के किरदार से फेमस हुई थीं। उन्होंने साल 2017 में पूर्व क्रिकेटर जहीर खान से शादी की थी। अब, अपने भाई की शादी के मौके पर उनका ये खूबसूरत अंदाज ज़ाहिर है कि हर जगह चर्चा में है।

तो अब ये तो मानना पड़ेगा कि शादी भाई की हो या बहन की, अगर घर में कोई सागरिका घाटगे जैसा ग्लैमरस चेहरा हो, तो सारी लाइमलाइट उन्हीं पर आ जाती है! अब बताओ, आपका फेवरेट वेडिंग लुक कौन सा है?