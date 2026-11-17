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साउथ सिनेमा में 14 नवंबर 2026 को मातम छा गया, जब इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर गिरी बाबू ने 83 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा. हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, और ये खबर सुनते ही हर कोई शॉक में है. सोचो न, एक ऐसा नाम जिसका 5 दशकों से ज़्यादा का फिल्मी करियर रहा हो, वो यूँ चला जाए तो कैसा लगेगा!

गिरी बाबू सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो तेलुगु सिनेमा के वो पिलर थे जिन्होंने 600 से ज़्यादा फिल्मों में काम करके इसे मज़बूत बनाया. नेगेटिव रोल से लेकर कॉमेडी और फिर संजीदा कैरेक्टर आर्टिस्ट तक, उन्होंने हर किरदार को इस तरह निभाया कि वो अमर हो गया. उनकी एक्टिंग का अपना एक अलग स्टाइल था, जो फैंस को हमेशा याद रहेगा.

पर्दे के पीछे भी जलवा: सिर्फ एक्टर नहीं, डायरेक्टर-प्रोड्यूसर भी थे गिरी बाबू

गिरी बाबू सिर्फ़ कैमरे के सामने ही कमाल नहीं करते थे, बल्कि कैमरे के पीछे भी उनका जलवा कायम था. एक्टिंग के साथ-साथ, उन्होंने कई फिल्मों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया था. 'सिम्हा गरजना', 'मेरुपुदादी' और 'इंद्रजीत' जैसी फिल्में उनकी इस मल्टीटैलेंटेड पहचान की मिसाल हैं. ये दिखाता है कि वो सिर्फ किसी किरदार में फिट होने वाले नहीं, बल्कि कहानी कहने वाले भी थे.

सितारों और CM ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

गिरी बाबू के जाने से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है, और कई बड़े चेहरों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

एक्टर चिरंजीवी ने एक्स पर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए लिखा, "जाने-माने अभिनेता गिरी बाबू के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा. अपनी बेहतरीन अदाकारी और अनोखे अंदाज़ के जरिए, तेलुगु फिल्म उद्योग में एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में उन्होंने जो योगदान दिया है, उसे हमेशा याद रखा जाएगा."

डायरेक्टर अनिल रविपुडी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "गिरी बाबू गारू एक बेहतरीन और बहुमुखी कलाकार थे, जिन्होंने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में हमारे फिल्म इंडस्ट्री को कई तरह से समृद्ध किया. उनकी अनूठी शैली और यादगार अभिनय हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसे रहेंगे." उन्होंने उनके परिवार के लिए हिम्मत और आत्मा की शांति की दुआ की.

और सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने एक्स पर बताया कि गिरी बाबू का निधन "अत्यंत दुखद" है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रकाशम जिले के एक साधारण किसान परिवार से आने वाले गिरी बाबू ने पांच दशकों में 600 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और विलेन, हास्य अभिनेता और कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर दर्शकों का दिल जीता.

रविनुथला से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक: गिरी बाबू का सफर

गिरी बाबू का जन्म 8 जून 1943 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के रविनुथला नाम के एक छोटे से गाँव में हुआ था. एक आम किसान परिवार से आकर उन्होंने 1973 में 'जगमे माया' से अपनी फिल्मी पारी शुरू की. शुरुआत में उन्होंने नेगेटिव रोल्स से अपनी पहचान बनाई, मतलब हीरो को टक्कर देने में वो हमेशा आगे रहते थे! लेकिन फिर वो सिर्फ विलेन नहीं रहे, उन्होंने कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और हर बार लोगों का दिल जीत लिया. उनकी ये जर्नी सच में इंस्पायरिंग है कि कैसे एक छोटे से गाँव का लड़का सिनेमा का इतना बड़ा नाम बन गया.

गिरी बाबू ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया. साउथ सिनेमा को उनकी कमी हमेशा खलेगी. ऐसे लीजेंड्स कहाँ रोज़-रोज़ बनते हैं, है न?