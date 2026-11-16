अनन्या पांडे और जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया की बढ़ती नजदीकी, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे बातें!

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बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस अनन्या पांडे एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं! इस बार किसी नई फिल्म या वेब सीरीज के लिए नहीं, बल्कि अपनी दोस्त की शादी में उनकी मौजूदगी को लेकर. हाल ही में अनन्या राजस्थान के जोधपुर में अपनी एक दोस्त की शादी में शामिल हुई थीं, जहां वीर पहाड़िया और शिखर पहाड़िया भी मौजूद थे. वैसे तो शादी में और भी बहुत लोग थे, पर सबकी नज़रें टिक गईं अनन्या और शिखर पर. क्यों, भई? ये तो अब ट्रेंड बन गया है!

दरअसल, अनन्या पांडे और शिखर पहाड़िया कुछ समय से लगातार एक साथ दिख रहे हैं. ये पहली बार नहीं है कि दोनों किसी इवेंट में एक साथ स्पॉट हुए हों. लोगों ने सोशल मीडिया, खासकर Reddit जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, इनके करीब आने की बातें करनी शुरू कर दी हैं. कहीं गणेश चतुर्थी पर मैचिंग आउटफिट्स में दिखे, तो कहीं किसी और मौके पर. एक जैसे कपड़े पहनना भी अब इनके बीच की 'नजदीकी' का सबूत माना जा रहा है.

अब असली ट्विस्ट यहां आता है! पता चला कि शिखर पहाड़िया तो पहले से ही जाह्नवी कपूर को डेट कर रहे हैं. वो भी एक-दो दिन से नहीं, बल्कि कई सालों से! ऐसे में जब अनन्या और शिखर को बार-बार साथ देखा जा रहा है, तो कई लोगों को यह बात खटक रही है. दोस्ती है या कुछ और? ये सवाल हर किसी के मन में है.

हालांकि, इन दोनों के रिश्ते पर अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है. लेकिन ये भी बता दें कि अनन्या, जाह्नवी और शिखर की दोस्ती काफी पुरानी है. तीनों एक ही स्कूल में साथ पढ़ चुके हैं, तो दोस्ती का बॉन्ड तो होना लाज़मी है. पर ये मैचिंग कपड़े, बार-बार साथ दिखना, ये सब देखकर लोगों को थोड़ी ज़्यादा ही मसाला मिल रहा है, है ना?

बात करें शिखर पहाड़िया की, तो वो एक करोड़पति बिजनेसमैन हैं. उनका परिवार राजनीति से भी जुड़ा है. उनके दादा सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं. यानी, रईसी और रुतबा दोनों बराबर!

वहीं, अनन्या के वर्क फ्रंट की बात करें, तो वो जल्द ही Amazon Prime Video की वेब सीरीज 'कॉल मी बे सीजन 2' में नज़र आने वाली हैं. ये शो ओटीटी पर जल्द ही रिलीज़ होगा. पर तब तक, क्या अनन्या और शिखर की 'फ्रेंडशिप' से जुड़ी और कहानियाँ सामने आती रहेंगी? क्या कहते हो?