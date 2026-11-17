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फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा आजकल फुल फॉर्म में हैं! उन्होंने नीतेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी मच-अवेटेड फिल्म 'रामायण' के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सवाल उठाने वालों को सीधे-सीधे जवाब दिया है। वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबा नोट शेयर किया है। उन्होंने साफ कहा है कि 'रामायण: पार्ट 1' का असली बजट 800 करोड़ रुपये से भी कम है। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा खुलासा है जो फिल्म के बजट को लेकर कई तरह की अटकलें लगा रहे थे!

मार्केट में तो हवा उड़ रही थी कि एक पार्ट का बजट 2,000 करोड़ है और दोनों मिलाके 4,000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वर्मा ने साफ किया कि उन्हें मिली जानकारी के हिसाब से पार्ट-1 की वास्तविक लागत 800 करोड़ रुपये से थोड़ी कम ही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस लागत में आपसी फायदे वाली डील्स, ग्लोबल टैक्स बेनिफिट्स और सब्सिडी भी शामिल हैं, जिससे अंतिम खर्च और कम हो जाता है।

वर्मा ने यह भी कहा कि दोनों पार्ट्स का खर्च बराबर मानना गलत है, ठीक वैसे ही जैसे किसी फिल्म में इंटरवल से पहले और बाद का खर्च एक समान नहीं होता। उनकी बात में दम तो है, क्योंकि कई फिल्मों में तो 50 प्रतिशत बजट केवल क्लाइमैक्स पर ही खर्च होता है!

और सुनो, वर्मा ने अपनी मां का एक मज़ेदार किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनकी मां ने अपनी बिल्डिंग के नौकरों और वॉचमैन के लिए नमित मल्होत्रा की 'रामायण' के टिकट खरीदे हैं! वर्मा के मुताबिक, उनकी मां ने उनकी अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए भी कभी ऐसा नहीं किया था। मतलब, 'रामायण' का क्रेज़ पब्लिक में किस लेवल पर है, यह बात तो साफ है।

वर्मा ने कहा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ने और भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट बनने की ओर बढ़ रही है। लेकिन उन्हें लगता है कि इसके बावजूद कुछ जलने वाले लोग इसकी कमाई को कम बताने में लगे हैं। अरे भाई, जब जनता को फिल्म पसंद आ रही है, तो दूसरों को क्या दिक्कत है?

उन्होंने प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के विजन की भी जमकर तारीफ की। वर्मा ने कहा कि 'रामायण' की भव्य दुनिया बनाने में बजट का एक बड़ा हिस्सा लगा है। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं है! इस विजुअल सेटअप का इस्तेमाल भविष्य में गेमिंग, दूसरे प्रोजेक्ट्स और फिल्म के पार्ट-2 में भी किया जा सकेगा। उनके अनुसार, बॉलीवुड के ज़्यादातर फिल्ममेकर और ट्रेड एनालिस्ट इस रणनीति को पूरी तरह समझ ही नहीं पा रहे हैं।

वर्मा को लगता है कि मौजूदा बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और नॉन-थिएट्रिकल कमाई से नमित मल्होत्रा पहले पार्ट या शायद दोनों पार्ट्स की पूरी लागत यहीं से वसूल कर लेंगे। अगर ऐसा होता है, तो वे हॉलीवुड के बड़े नामों से भी आगे निकल सकते हैं। वर्मा ने तो नमित मल्होत्रा को 'मेगा फिल्ममेकर' का खिताब दे दिया है!

अब असली मज़ा तो पार्ट-2 में आने वाला है, जो 2028 में रिलीज होगा (पहले मेकर्स ने 2027 में रिलीज का प्लान किया था)। वर्मा ने कहा कि सबसे शानदार एक्शन सीक्वेंस इसी में देखने को मिलेंगे, जिनमें हनुमान का पराक्रम, वानर सेना, राम सेतु, लंका दहन, लंका में सीता, कुंभकर्ण वध और रावण वध जैसे बड़े प्रसंग शामिल होंगे। उन्होंने 'केजीएफ 2' का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर उसने 'केजीएफ 1' से पांच गुना ज़्यादा कमाई की थी, तो 'रामायण 2' पहले भाग से दस गुना अधिक कारोबार करेगी। अब इंतज़ार करो और देखो, कौन सच बोल रहा है और कौन बस हवा में बातें कर रहा है!