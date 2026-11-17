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लोक गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा का एक छठ गीत, 'हो दीनानाथ', छठ के मौके पर चर्चा में है. इस पारंपरिक गाने को यूट्यूब पर 4.4 करोड़ (यानी 44 मिलियन) से भी ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

छठ पर्व की तरह ही इसके गीतों की भी अपनी अलग ही पहचान है. ये गाने सुनते ही एक अलग ही इमोशन जाग उठता है और घर की याद सताने लगती है. शारदा सिन्हा का ये गीत, जिसे 'सोना सट कुनिया हो दीनानाथ' भी कहते हैं, छठ पूजा के सबसे इमोशनल गानों में से एक है.

इस गीत में भक्त और सूर्य देव (दीनानाथ) के बीच एक प्यारा सा संवाद दिखाया गया है, जहाँ भक्त अपने भगवान से ही शिकायत करने लगते हैं. गाने में महिलाएं सूर्य देव से पूछती हैं कि बाकी दिनों में तो आप सुबह-सुबह उग जाते हो, लेकिन आज अर्घ्य देने के दिन इतनी देर क्यों हो रही है?

और गज़ब की बात ये है कि सूर्य देवता भी गाने में इसका जवाब देते हैं. वो कहते हैं कि रास्ते में उन्हें एक अंधे व्यक्ति को आँखों की रौशनी देनी थी और एक संतान चाहने वाली महिला को बच्चे का सुख देना था, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई. है न मज़ेदार!

ये गीत हमें दिखाता है कि छठ पूजा में भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं होती. आप ईश्वर को अपना परिवार मानकर, बच्चों की तरह उनसे शिकायत भी कर सकते हैं, उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं. यही तो इस खूबसूरत छठ गीत की सबसे बड़ी ख़ासियत है.

क्या आपने कभी अपने भगवान से ऐसे ही प्यार से शिकायत की है?