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अगर कोई पूछ रहा है कि आजकल बॉक्स ऑफिस पर कौन राज कर रहा है, तो जवाब सीधा है – सूर्या! उनकी लेटेस्ट फिल्म 'सीन' ने सिनेमाघरों में जो धमाल मचाया है, वो देखने लायक है. इस फिल्म के साथ सूर्या ने एक ही साल में लगातार तीन हिट फिल्में दी हैं. इससे पहले उनकी 'करुप्पु' और 'विश्वनाथ एंड सन्स' ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब जलवा दिखाया था और अच्छा कलेक्शन किया था.

'सीन' की कमाई का तूफान: बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार शुरुआत

दिवाली के ठीक दो दिन पहले रिलीज़ हुई 'सीन' की बॉक्स ऑफिस पर एंट्री इतनी धांसू थी कि सब देखते रह गए. नितेश तिवारी की 'रामायण' जैसी बड़ी फिल्म से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद, 'सीन' ने अपने पहले ही दिन 19.15 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई कर ली. ये तो बस शुरुआत थी! अगले दिन इसकी कमाई में और उछाल आया और फिल्म ने 20.35 करोड़ रुपये कमाए. रविवार को तो कलेक्शन का मीटर और ऊपर चढ़ गया, फिल्म ने 23.65 करोड़ रुपये की रिकॉर्डतोड़ कमाई की, जो अब तक का एक दिन का सबसे बड़ा कलेक्शन रहा. सोमवार को भी फिल्म का जलवा बरकरार रहा और इसने 21.40 करोड़ रुपये अपने खाते में जोड़े. क्या बात है! बुधवार तक तो फिल्म 100 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा भी पार कर चुकी थी. यानी, रिलीज़ के कुछ ही दिनों में फिल्म ने सेंचुरी मार दी थी!

दूसरे वीकेंड में 'सीन' की शानदार वापसी

फिल्म की धुआंधार कमाई यहीं नहीं रुकी. हाल के अपडेट्स की मानें तो, दूसरे शनिवार को सूर्या की 'सीन' ने कमाई में फिर से अच्छी बढ़त दर्ज की और 9.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ये आंकड़ा शुक्रवार को की गई 6 करोड़ रुपये की कमाई से काफी ज़्यादा था, जिससे साफ पता चलता है कि दूसरे वीकेंड का फायदा फिल्म को जमकर मिला है. पब्लिक के बीच फिल्म को लेकर लगातार पॉज़िटिव वर्ड ऑफ माउथ बना हुआ है, और इसी वजह से उम्मीद है कि 'सीन' जल्द ही 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी छू लेगी. शनिवार तक, 'सीन' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 127.20 करोड़ रुपये हो चुका था. फिल्म ने 'मंदादी' (102 करोड़) की कमाई को पीछे छोड़ दिया है और अब इसकी नज़र सूर्या की पिछली हिट 'विश्वनाथ एंड संस' के कुल कलेक्शन को पार करने पर है. देखना होगा कि ये अगला माइलस्टोन कब पार करती है!

'सीन' की कहानी: एक पुलिसवाले का अनसुलझा राज

अब ज़रा फिल्म की कहानी पर आते हैं, जिसने दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखा है. 'सीन' में सूर्या ने इनबराज नाम के एक पुलिस अधिकारी का रोल निभाया है. वे अपने खास अंदाज और तेवर की वजह से सबसे अलग नजर आते हैं. उनके जेल पहुंचते ही कैदियों का बर्ताव कुछ अजीब सा हो जाता है. यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है – जब इनबराज के बारे में एक गहरा राज सामने आता है, जिसके बाद उन्हें खुद एक जांच शुरू करनी पड़ती है. इस जांच के दौरान इनबराज एक ऐसे पुराने मामले तक पहुंच जाते हैं जो उनके पहले सुलझाए गए हत्याओं के सिलसिले से काफी मिलता-जुलता है. उस पुराने केस में एक खूंखार 'परफ्यूम किलर' शामिल था. सोचिए, कितना सस्पेंस है!

इस फिल्म के साथ एक और खास बात है: नज़रिए नाज़िम 12 साल बाद तमिल सिनेमा में अपनी वापसी कर रही हैं, वहीं नस्लेन ने इसी फिल्म से तमिल सिनेमा में अपना धमाकेदार डेब्यू किया है. क्या बात है, न्यू टैलेंट और कमबैक का मस्त कॉम्बिनेशन!

महेश बाबू के बेटे गौतम को भी 'सीन' ने किया इंप्रेस

फिल्म की तारीफ सिर्फ आम दर्शकों और क्रिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 'सीन' ने तो साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के बेटे गौतम घट्टामनेनी का भी दिल जीत लिया है. महेश बाबू ने तो 'सीन' को एक 'ज़रूर देखी जाने वाली फिल्म' बताया था, जिसके बाद गौतम ने अपने 'लेटरबॉक्सड' अकाउंट पर फिल्म का रिव्यू शेयर किया.

गौतम ने लिखा, "बेहद शानदार फिल्म! सूर्या आजकल कमाल का काम कर रहे हैं." उन्होंने फिल्म को बेहद मजेदार बताया और सभी कलाकारों की एक्टिंग की भी खूब तारीफ की. खासकर सूर्या और नज़रिए के अभिनय को कमाल का बताया. लेकिन, गौतम को नस्लेन का काम सबसे ज़्यादा पसंद आया. उन्होंने नस्लेन के किरदार को मज़ेदार भी और खतरनाक भी बताया और दोनों पहलुओं को बारीकी से निभाने की तारीफ की.

गौतम को फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी बहुत अच्छी लगी, खासकर क्लाइमैक्स के दौरान. और तो और, उन्होंने फिल्म के म्यूज़िक एल्बम को 2026 में अब तक आई फिल्मों में सबसे बेहतरीन बताया और कहा कि उन्हें सभी गाने और बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद आए.

तो भाई लोगों, जब महेश बाबू के बेटे को भी फिल्म इतनी पसंद आ गई, तो हमारी लिस्ट में 'सीन' तो टॉप पर होनी चाहिए, है ना? क्या आप भी इस क्राइम-थ्रिलर का अगला राज जानने को बेताब हैं?