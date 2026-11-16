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हॉलीवुड के गलियारों में जो सवाल लंबे समय से गूंज रहा था, आखिरकार उसका जवाब मिल गया है! अगला जेम्स बॉन्ड कोई और नहीं, बल्कि 40 साल के रॉबर्ट पैटिनसन होंगे. वो अब तक के सातवें एक्टर हैं जो ये आइकॉनिक किरदार निभाएंगे और डेनियल क्रेग की जगह लेंगे.

जेम्स बॉन्ड के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर बीते कल (16 नवंबर, 2026) इस नाम की घोषणा हुई. एक पोस्ट में लिखा था, "आइडेंटिटी कन्फर्म हो चुकी है." यानी, जिसका इंतजार था, वो आ गया! दूसरी पोस्ट में रॉबर्ट पैटिनसन की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ लिखा था, "रॉबर्ट पैटिनसन ही जेम्स बॉन्ड हैं." इस तस्वीर में रॉबर्ट का इंटेंस लुक दिखा, वो हाथ में गन लिए हुए थे, एकदम 007 वाले स्वैग में. अब तो फैंस ये देखने के लिए बेताब होंगे कि वो इस रोल में क्या कमाल करते हैं.

रॉबर्ट का नाम शुरू से ही जेम्स बॉन्ड बनने की रेस में सबसे आगे था, और उनके फैंस इस खबर से तो खुशी से उछल पड़े हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन डेनिस विलेन्यूव करेंगे, जिनकी 'ड्यून' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में भी पैटिनसन नजर आएंगे. दिलचस्प बात ये है कि रॉबर्ट, विलेन्यूव की 'ड्यून' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में भी दिखेंगे. ये जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 26वीं फिल्म होगी.

रॉबर्ट को जेम्स बॉन्ड के रोल में चुनना इस फ्रेंचाइजी के लिए थोड़ा नया है. इससे पहले बॉन्ड का किरदार निभाने वाले ज़्यादातर एक्टर्स इस रोल से पहले इतने बड़े स्टार नहीं थे, पर रॉबर्ट तो पहले से ही हॉलीवुड के जाने-माने नाम हैं. 'ट्वाइलाइट' फिल्म सीरीज में वैम्पायर बनकर वो घर-घर मशहूर हुए थे, और वो बैटमैन जैसी फ्रेंचाइजी में भी नजर आ चुके हैं. इस साल भी उनकी एक्टिंग को 'द ड्रामा', 'द ओडिसी' और 'प्राइमटाइम' में काफी सराहा गया है. अब देखते हैं क्या वो इस बार अपनी स्टार पावर से बॉन्ड को एक नए लेवल पर ले जा पाएंगे?