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मल्लावां के भगवंतनगर में चल रहे 141वें श्री रामलीला महोत्सव का छठा दिन पूरा ड्रामा और इमोशन से भरपूर रहा! इस दिन राम-सीता विवाह के शुभ प्रसंग के साथ-साथ श्रीराम के वनवास तक के कई अहम दृश्य दिखाए गए.

महोत्सव में एसडी ग्रुप लखनऊ के चेयरमैन श्यामू द्विवेदी और माधोगंज प्रथम के जिला पंचायत सदस्य रवि वर्मा खास मेहमान बनकर पहुँचे. उन्होंने भगवान की आरती और पूजा की, जिसके बाद समिति के पदाधिकारियों ने उन्हें माला, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया.

स्टेज पर सबसे पहले राजा जनक की लग्न पत्रिका अयोध्या पहुँचने का सीन दिखाया गया. इसमें शिवधनुष 'अजगव' टूटने के बाद श्रीराम और सीता के विवाह का संदेश था – भई, ये तो वही इंस्टेंट मैसेज वाली फीलिंग है! महाराज दशरथ अपनी पूरी बारात लेकर मिथिला पहुँच गए और वहाँ चारों भाइयों का विवाह राजा जनक और कुशध्वज की बेटियों से धूमधाम से हुआ.

लेकिन असली ट्विस्ट तो अयोध्या लौटने के बाद आया. राजा दशरथ ने जैसे ही श्रीराम के राज्याभिषेक का ऐलान किया, दासी मंथरा ने महारानी कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए. फिर क्या था, कैकेयी कोपभवन चली गईं और दशरथ से दो वरदान मांगे: सुनने वाले भरत को राजगद्दी और श्रीराम को चौदह साल का वनवास! दशरथ बेचारे तो यह सुनते ही मूर्छित हो गए.

पिता की आज्ञा मानते हुए श्रीराम ने तुरंत अपना शाही अंदाज़ छोड़ दिया और वल्कल वस्त्र पहनकर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल की ओर निकल पड़े. इसके बाद निषादराज से मुलाक़ात और तमसा नदी के किनारे आराम करने जैसे भावुक दृश्य भी मंचित किए गए. सच कहें तो ये रामायण वाला रियलिटी शो हमेशा ब्लॉकबस्टर ही रहता है!