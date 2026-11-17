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भारतीय सिनेमा के ऐसे चार फिल्ममेकर्स हैं, जिनकी फिल्मों ने कमाई के मामले में 1500 करोड़ रुपये का धमाकेदार आंकड़ा पार कर दिया है. ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर 'तबाही' मचाने और इतिहास रचने जैसा है! अभी हाल ही में, निर्देशक नीतेश तिवारी का नाम फिल्म 'रामायणम्' की बंपर सफलता को लेकर खूब गूंज रहा है. उनकी फिल्म की चर्चाएं हर जगह हैं, लेकिन असल ट्विस्ट ये है कि वो अकेले नहीं हैं इस 'बाजीगर' क्लब में. भारतीय सिनेमा के इतिहास में तीन और ऐसे 'सूरमा डायरेक्टर्स' हैं, जिनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने की गारंटी मानी जाती है. सोचो, सिर्फ पैसा ही नहीं, ये डायरेक्टर्स सिनेमा की दुनिया में एक नया बेंचमार्क सेट कर रहे हैं!

नीतेश तिवारी ने 7 साल के एक लंबे गैप के बाद बतौर निर्देशक वापसी की है, और क्या वापसी की है! उनकी फिल्मों की खासियत ये होती है कि वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करते, बल्कि अपनी मूवीज को बड़ी ही बारीकी और भरपूर समय देकर एकदम परफेक्ट बनाते हैं. इसका सबसे ताज़ा और ज़बरदस्त उदाहरण है उनकी फिल्म 'रामायणम्'. इस माइथोलॉजिकल फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 11 दिनों के भीतर ही दुनियाभर में 1380 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कारोबार कर लिया है. जिस रफ्तार से 'रामायणम्' कमाई के झंडे गाड़ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये फिल्म बहुत जल्द 1500 करोड़ के 'एलीट क्लब' में एंट्री मार लेगी. और तो और, कुछ लोगों का तो मानना है कि ये भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बन सकती है. नीतेश सर का ये कमाल का स्टाइल ही तो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है, है ना?

लेकिन भाई साहब, नीतेश सर के साथ-साथ सिनेमा के मैदान में और भी तीन 'बाजीगर' खड़े हैं, जिन्होंने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है सुकुमार का, जिनकी 'पुष्पा 2' ने तो रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1870 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. मतलब क्या ही बोलें! फिर दूसरे नंबर पर हैं आदित्य धर, जिनकी 'धुरंधर 2' ने भी किसी से कम नहीं, पूरे 1852 करोड़ रुपये कमाए हैं. और भला साउथ के लेजेंडरी डायरेक्टर एसएस राजामौली को कौन भूल सकता है? उनकी मैग्नम ओपस 'बाहुबली 2' ने भी 1700 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस करके सबको हैरान कर दिया था. ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बॉस! ये है इन डायरेक्टर्स का जादू, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाता है और हर बार कुछ ऐसा बना देता है कि जुबां पर बस वाह-वाह ही निकलती है.

तो देखा आपने, ये चार फिल्ममेकर्स आज भारतीय सिनेमा के असली महान डायरेक्टर्स के तौर पर छाए हुए हैं. इनकी बनाई गई कई फिल्मों ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि 1500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान और इज़्ज़त दिलाई है. वाकई, नीतेश, राजामौली, सुकुमार और आदित्य जैसे डायरेक्टर्स ही सिनेमा के वो 'बाजीगर' हैं, जो हर बार कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम फैंस बस तालियां बजाते रह जाते हैं. अब बताओ, इन चार 'सुपरहीरोज़' में से किस डायरेक्टर की फिल्म ने तुम्हें सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया और क्यों?