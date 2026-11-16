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नवंबर का तीसरा हफ्ता यानी फुल एंटरटेनमेंट की गारंटी! इस हफ्ते ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नई फिल्मों और वेब सीरीज़ की ऐसी बाढ़ आ रही है जो आपको एक पल भी बोर नहीं होने देगी. पॉपुलर शोज़ जैसे 'ढिंढोरा' सीजन 2 और 'कैंपस डायरीज' सीजन 2 से लेकर कुछ एकदम नए और धांसू टाइटल जैसे 'अनबिल अवान', 'हाइकू' और 'परफेक्ट लायर्स' तक, सब रिलीज़ हो रहे हैं. तो देर किस बात की, आइए नज़र डालते हैं इस धमाकेदार ओटीटी लाइनअप पर!

'बीबी की वाइन्स' यूनिवर्स से लेकर कॉलेज लाइफ तक!

भुवन बाम अपनी पॉपुलर कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'ढिंढोरा' के दूसरे सीज़न के साथ वापसी कर रहे हैं. सीज़न 2 में उनके वो सारे आइकॉनिक किरदार फिर से दिखेंगे, जिन्हें दर्शकों ने पहले खूब प्यार दिया था. इस बार कहानी 'टिटू मामा' के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक साथ 11 करोड़ रुपये के भारी-भरकम नुकसान से जूझ रहे हैं और अपने ससुराल वालों के साथ अपने रिश्तों को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. सोचो, एक साथ इतनी टेंशन! यह मज़ेदार सीरीज़ 20 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाएगी. अगर आप BB की वाइन्स के फैन हैं, तो ये मिस मत करना!

वहीं, कॉलेज लाइफ पर बेस्ड सिटकॉम 'कैंपस डायरीज' का सीज़न 2 भी वापस आ रहा है. दोस्ती, रोमांस और कैंपस लाइफ के नए ट्विस्ट और टर्न्स के साथ, यह फिर से उसी जाने-पहचाने ग्रुप के साथ लौट रहा है. हर्ष बेनीवाल, ऋत्विक सहोर, सलोनी गौर, सृष्टि गांगुली, सलोनी पटेल और अभिनव शर्मा जैसे सितारे इस नए सीज़न में एक्सेल यूनिवर्सिटी के छह छात्रों की कहानी को आगे बढ़ाएंगे. वे बदलते रिश्तों, दिल टूटने के एक्सपीरियंसेज, आपसी कॉम्पिटिशन और बड़े होने के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे. इसे आप अमेजन एमएक्स प्लेयर पर 18 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं. कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा करनी हों, तो यह परफेक्ट वॉच है!

एक्शन-थ्रिलर और कॉमेडी का डबल डोज़

तमिल रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अनबिल अवान' भी इस हफ्ते आ रही है, जिसमें अशोक सेलवन और प्रीति मुकुंदन लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी सूर्या और इयाल नाम के एक मैरिड कपल की है, जो एक हिल स्टेशन पर अपना विंटेज होमस्टे चलाने का सपना पूरा करने के लिए चले जाते हैं. लेकिन उनके प्लान में तब खतरनाक ट्विस्ट आता है, जब इलाके का एक बाहुबली उन्हें उनके नए खरीदे गए बंगले से जबरन बाहर निकालने की कोशिश करता है. यह फिल्म 20 नवंबर से सोनीलिव पर उपलब्ध होगी. एक्शन और रोमांस के साथ थोड़ा थ्रिल भी चाहिए, तो ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए.

एक और तमिल वर्कप्लेस कॉमेडी सीरीज़ 'मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस' भी आ रही है, जिसमें प्रदीप एंटनी और स्नेहा मणिमेगलाई मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी अरिवु और ऐश्वर्या नाम के एक न्यूली मैरिड कपल की है, जिन्हें एक ही आईटी कंपनी में नौकरी मिल जाती है. कंपनी की पॉलिसी है कि परिवार के सदस्य एक साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए वे अपनी शादी को छिपाने का फैसला करते हैं और ऑफिस में एक-दूसरे के लिए अनजान होने का नाटक करते हैं. जियो हॉटस्टार पर यह मज़ेदार सीरीज़ 18 नवंबर से स्ट्रीम की जा सकती है. ऑफिस में शादी छिपाना, ये तो यार बड़ा ही फनी सिचुएशन है!

स्पैनिश थ्रिलर से लेकर बायो-ड्रामा तक!

तमिल फिल्म 'हाइकू' में एगन, श्रीदेवी अपल्ला और फेमिना जॉर्ज मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म मानो नाम के एक युवक की कहानी है, जिसकी इनसिक्योरिटी और पजेसिवनेस, कोडी के साथ उसके पहले रिश्ते पर बुरा असर डालती है. कई सालों बाद, उसकी मुलाक़ात निवी से होती है, जो अपने पास्ट रिलेशनशिप के दर्द से जूझ रही है. एक रिलेशनशिप ड्रामा जो इमोशंस से भरपूर है, इसे 20 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. दिल टूटने और नए रिश्ते बनने की कहानी आपको पसंद आएगी!

अगर आप थ्रिलर के शौकीन हैं, तो स्पैनिश थ्रिलर 'परफेक्ट लायर्स' आपके लिए है. यह एलेक्स मिरेज के फेमस वॉटपैड नॉवेल पर बेस्ड है. कहानी जूड डेरी नाम की एक युवती के बारे में है, जो अपने भाई की रहस्यमयी मौत के पीछे का सच पता लगाने के एक सीक्रेट मिशन के साथ एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है. अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वह अमीर कैश भाइयों एगन, एड्रिक और एलेक्सांड्रे की ज़िंदगी से जुड़ जाती है. यह सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर फिल्म 20 नवंबर से प्राइम वीडियो पर उपलब्ध होगी. मिस्ट्री सुलझाने में माहिर हैं? तो फिर देखें!

दिग्गज फुटबॉल कोच की कहानी और कोरियाई-जापानी क्राइम

बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'मैडेन' अमेरिकी फ़ुटबॉल के दिग्गज कोच और ब्रॉडकास्टर जॉन मैडेन की लाइफ पर बेस्ड है. निकोलस केज स्टारर ये फ़िल्म, ओकलैंड रेडर्स को कोचिंग देने से लेकर अमेरिकी फ़ुटबॉल की सबसे जानी-मानी आवाजों में से एक बनने तक की उनकी जर्नी को दिखाती है. 18 नवंबर से प्राइम वीडियो पर आप इसे देख सकते हैं. खेल और प्रेरणा की कहानी किसे पसंद नहीं आती?

और आखिर में, एक कोरियन-जापानी क्राइम थ्रिलर 'द ब्लू रोड' भी इस लिस्ट में है. सोन सुक-कू, एइता नागायामा और किम शिन-रॉक मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसकी कहानी दो जासूसों के इर्द-गिर्द घूमती है, एक साउथ कोरिया से और दूसरा जापान से, जो दोनों देशों में हो रही कई भयानक हत्याओं की जांच के लिए एक साथ आते हैं. यह सीरीज़ 20 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर आ रही है. इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर फैंस के लिए ये ट्रीट है. अब बताओ, इस वीकेंड सबसे पहले क्या देखने वाले हो?