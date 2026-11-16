मनोरंजन

बॉलीवुड में बच्चन परिवार को लोगों का काफी प्यार मिलता है और इसका हर सदस्य लाइमलाइट में रहता है. इस परिवार का हर सदस्य हेडलाइंस में छाया रहता है और लोगों का इन्हें बेशुमार प्यार मिलता है. हाल ही में अमिताभ बच्चन की पत्नी और वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन एक इवेंट में शामिल हुई थीं. इस इवेंट से उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हुए कि चारों तरफ उन्हीं की चर्चा होने लगी. इन वीडियोज़ में उन्हें पैपराजी संग हंसते हुए पेश आते देखा गया.

लेकिन इस दौरान उनके एक छोटे से काम ने भी लोगों का दिल जीत लिया. दरअसल, इवेंट में जया बच्चन ने सड़क पर पड़ी एक प्लास्टिक की बोतल खुद उठाई. उनके इस कदम की लोगों ने जमकर तारीफ की .

मगर, सच कहें तो उनके इस नेक काम से भी ज्यादा लोगों का ध्यान उनके फोन के वॉलपेपर पर अटक गया. अब भई, पब्लिक है, सबकी नज़रें तेज़ होती हैं! फोन की स्क्रीन पर उनके नाती-नातिन नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा की तस्वीर नज़र आ रही थी. ये देखते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी-अपनी 'जासूसी' शुरू कर दी. नेटीजन्स तो हर बात की जड़ तक जाते हैं, तो उनके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर इस वॉलपेपर में आराध्या बच्चन क्यों नहीं हैं?

लोगों ने जया के फोन वॉलपेपर से अपनी पोती आराध्या की तस्वीर गायब होने पर गहरी हैरानी जताई है. हालांकि, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जया बच्चन ने सच में जानबूझकर यही तस्वीर वॉलपेपर पर लगाई थी, या फिर ये उनके फोन में सेव किसी तस्वीर की बस एक झलक थी, लेकिन सोशल मीडिया की जनता तो अपनी बहस छेड़ने में माहिर है और उन्हें तो एक नया 'टॉपिक' मिल गया है!

आपको बता दें कि जया बच्चन अपनी पोती आराध्या और नाती-नातिन नव्या व अगस्त्य, तीनों से ही बहुत जुड़ी हुई हैं और उनके बहुत करीब हैं. नव्या और अगस्त्य उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा और निखिल नंदा के बच्चे हैं, वहीं आराध्या बच्चन उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी हैं. परिवार में तीनों बच्चे भले ही अलग-अलग पेरेंट्स के हैं, पर उन्हें अक्सर फैमिली फंक्शन और त्योहारों पर हमेशा साथ ही देखा जाता है.

दिवाली हो या होली, पूरा बच्चन परिवार मिलकर सारे त्योहार धूमधाम से मनाता है, जिसमें ये तीनों बच्चे भी पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं. नव्या ने भी कई बार अपने दादा-दादी के साथ अपने रिश्ते और बच्चन परिवार में अपनी परवरिश के बारे में खुलकर बात की है. कुछ समय पहले उन्होंने एक टॉक शो भी शुरू किया था, जिसमें जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता और नातिन नव्या के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करती नज़र आई थीं. तो रिश्ता तो इन तीनों का एकदम मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं!