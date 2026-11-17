मनोरंजन

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की एक्टिंग के लोग दीवाने हैं, ये तो सबको पता है. पर क्या आपको पता है कि बचपन में भी उनका परफॉर्मेंस देने का अंदाज़ कुछ ऐसा ही था कि घरवाले भी हैरान रह जाते थे? जी हां, विक्की तो नींद में भी पूरे परफॉर्मेंस मोड में रहते थे और उनके भाई सनी कौशल ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में इस मजेदार आदत का खुलासा कर दिया!

विक्की और सनी कौशल 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के पहले सीज़न में साथ पहुंचे थे, जहां इसी बातचीत के दौरान सनी ने बताया कि उनके बड़े भाई बचपन में सिर्फ नींद में बड़बड़ाते नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वह कोई पूरा का पूरा सीन ही परफॉर्म कर रहे हों. सनी के लिए कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता था कि विक्की सच में जाग रहे हैं या बस नींद में ही अपने डायलॉग बोल रहे हैं. सनी ने उस शो में बताया था कि आमतौर पर लोग नींद में कुछ बड़बड़ाते हैं, लेकिन विक्की तो पूरी परफॉर्मेंस देते थे. सोचो जरा, आधी रात को कोई भाई ऐसे एक्टिंग करने लगे तो किसका दिमाग नहीं घूमेगा!

'मेरा पेपर चेक करो!', बोले विक्की नींद में

सनी ने विक्की की इस अद्भुत आदत से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर शो में मौजूद हर कोई हंसते-हंसते लोटपोट हो गया. उन्होंने बताया कि एक रात वे दोनों भाई एक ही कमरे में सो रहे थे. विक्की, जो कि सनी से करीब 45 मिनट पहले सो गए थे, गहरी नींद में थे. सनी भी धीरे-धीरे सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक विक्की ने अपनी चादर हटाई और सीधा उनसे बोले कि चेक करो.

सनी को लगा कि आखिर किस चीज़ की बात हो रही है. उन्होंने थोड़ा हैरान होकर पूछा, "क्या चेक करना है?" इस पर विक्की ने नींद में ही ऐसा जवाब दिया, जिसने सबको चौंका दिया, "मेरा पेपर हो गया है, चेक करो." ये सुनकर सनी तो भौचक्के रह गए! सोचो, कोई इंसान गहरी नींद में हो और ऐसी बात करे जैसे अभी-अभी एग्ज़ाम हॉल से निकलकर आया हो और अब उसे फटाफट अपना पेपर चेक करवाना हो! सनी को तुरंत समझ आ गया कि उनके भाई नींद में ही हैं, और उन्हें जगाने की बजाय उन्होंने विक्की से बातचीत जारी रखी. कुछ देर बाद, विक्की दोबारा गहरी नींद में सो गए.

ये सिर्फ सनी के साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि विक्की की मां के साथ भी एक बार ऐसा ही मजेदार वाकया पेश आया था. विक्की ने खुद इस घटना को याद करते हुए बताया कि एक रात वह नींद में अचानक उठे और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे कि कोई उनकी मां का पर्स छीनकर ले गया है.

भई वाह, विक्की कौशल! नींद में भी इतना ड्रामा और इतनी सीरियस एक्टिंग! लगता है, बॉलीवुड में आने से पहले ही उनकी तैयारी पूरी थी. अब आप ही बताओ, ऐसा 'स्लीप-एक्टर' भाई किसको नहीं चाहिए? ये तो हुई न असली 'पूरी परफॉर्मेंस'!