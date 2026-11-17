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मुंबई के जुहू बीच पर छठ पूजा समारोह में एक्टर सोनू सूद पहुँचे। उनके साथ शेखर सुमन और इवेंट ऑर्गनाइज़र संजय निरुपम भी थे। सोनू सूद ने मीडिया से बातचीत में सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने बताया कि संजय निरुपम के साथ उनका रिश्ता कोई आज का नहीं, पूरे बीस-पच्चीस साल पुराना है। यारो, दोस्ती हो तो ऐसी, वरना सिर्फ हाय-हेलो करके निकल जाते हैं लोग!

सोनू सूद ने आगे कहा कि यूपी-बिहार के इतने सारे भाई-बहनों को एक साथ देखना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यूपी-बिहार के लोगों ने देश को बनाया है और इन्हीं की वजह से काम चलते हैं। सही बात है यार! सोचो, अगर ये मेहनत करने वाले लोग ना हों, तो कितनी चीजें रुक जाएँगी। इस स्टेटमेंट के बाद तो सोनू भाई ने फिर से सबका दिल जीत लिया। छठ मैया के इस पावन दिन पर, उन्होंने सबकी खुशी और समृद्धि के लिए दुआएँ माँगीं। भई, इतना ग्राउंडेड और सबका भला सोचने वाला स्टार कहाँ मिलेगा?

अब चलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ! वहाँ भी छठ पूजा का उत्सव पूरे शबाब पर था, और इस बार रौनक बढ़ाने पहुँचीं हमारी लाजवाब गायिका मालिनी अवस्थी। उन्होंने पूर्वांचल समुदाय द्वारा आयोजित इस 43 साल पुरानी परंपरा का जिक्र किया। यानी, ये सेलिब्रेशन कोई नई बात नहीं, बल्कि इतने सालों से चल रहा है! और हाँ, मालिनी जी ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने बताया कि वो पिछले पच्चीस सालों से लगातार इस कार्यक्रम में गाने के लिए आती रही हैं! इतनी कंसिस्टेंसी तो हमारी पढ़ाई में भी नहीं है, जितनी उनकी इस इवेंट के लिए है!

मालिनी जी ने बताया कि अगर छठ के समय उन्हें किसी और जगह परफॉर्मेंस के लिए जाना पड़ता है, तो वो लखनऊ नहीं आ पातीं, लेकिन अगर कहीं और जाना नहीं होता, तो यहाँ ज़रूर आती हैं। यानी, उनके लिए ये इवेंट कितना ज़रूरी है, समझ गए ना! उन्होंने गोमती नदी की साफ-सफाई और ख़ूबसूरत सजावट देखकर भी खुशी जताई। सच कहें तो, नदियों का स्वच्छ रहना कितना ज़रूरी है यार, और जब त्यौहार हो तो सजावट से तो और चार चाँद लग जाते हैं!

उनका मानना है कि लखनऊ शहर भले ही अवध की धरती पर हो, लेकिन वहाँ पूर्वांचल समाज की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। और इसीलिए, इस समय लखनऊ पूरी तरह से पूरब के रंग में रंगा हुआ नज़र आता है। इस पूरे माहौल को देखकर मालिनी जी भी बहुत उत्साहित थीं और उन्होंने इसे अपना सौभाग्य बताया कि उन्हें यहाँ परफॉर्म करने का इतना शानदार मौका मिलता है। एक तरफ सोनू सूद का दिल छू लेने वाला बयान और दूसरी तरफ मालिनी अवस्थी का कल्चर और ट्रेडिशन से गहरा जुड़ाव, दोनों ने मिलकर इस छठ पूजा को यादगार बना दिया।

तो बताओ दोस्तों, इस बार कौन सी बात ने तुम्हारे दिल को सबसे ज़्यादा छुआ – सोनू भाई का देश को बनाने वालों के लिए वाला बयान, या मालिनी जी का पच्चीस साल पुराना छठ पूजा से नाता? या फिर दोनों ने ही तुम्हारा दिन बना दिया?