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फिल्म 'हनुमान' से देशभर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले तेजा सज्जा, जो साउथ सिनेमा के 'सुपरहीरो' के तौर पर खूब पसंद किए जाते हैं, आजकल अपनी फिल्मी परफॉर्मेंस से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के एक बेहद खास मोड़ को लेकर सुर्खियों में हैं. 12 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई उनकी फिल्म 'हनुमान' से उन्हें देशभर में पहचान मिली, और अब एक्टर अपनी ज़िंदगी के एक नए और बेहद खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं.

सगाई का शाही जश्न: रॉयल एंट्री से वायरल तस्वीरें तक

सोमवार, 16 नवंबर 2026 को हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में तेजा सज्जा ने अपनी मंगेतर के साथ सगाई की. इस खास मौके पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सितारों से लेकर नेता भी शामिल हुए, जिसने इस जश्न को और भी ग्रैंड बना दिया. इस शाही सगाई की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर बिजली की तरह फैल गईं और हर जगह बस इसी की चर्चा हो रही है.

लेकिन चर्चा सिर्फ उनकी नई शुरुआत की नहीं, बल्कि दोनों के रॉयल अंदाज़ की भी है! तेजा जहां पेस्टल पिंक आउटफिट में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे, वहीं उनकी मंगेतर भी शिमरी गोल्डन और पेस्टल ग्रीन लहंगे में किसी खूबसूरत प्रिंसेस की तरह दिखाई दीं. सच कहें तो, दोनों का कॉम्बिनेशन देख कर लगा कि कोई फिल्मी सीन हो रहा है, जो बिल्कुल परफेक्ट था.

तेजा का पेस्टल पिंक स्वैग: राजकुमार से कम नहीं लगे एक्टर!

सगाई के इस खास मौके पर 'हनुमान' एक्टर तेजा सज्जा ने अपने लुक के लिए पेस्टल पिंक रंग को चुना, और क्या चुनाव था! उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का सिल्क कुर्ता पहना था, जिसे उन्होंने मैचिंग ट्राउजर के साथ पेयर किया. उनके इस आउटफिट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज़ थी इसके ऊपर पहनी गई फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाली बंदगला जैकेट.

इस जैकेट पर रंग-बिरंगे फूलों और पत्तियों का प्रिंट था, जो उनके पूरे लुक को एक रॉयल टच दे रहा था. कुर्ते और जैकेट का कलर कॉम्बिनेशन इतना सॉफ्ट और क्लासी लग रहा था कि देखने वाले बस देखते रह जाएं. तेजा ने अपने लुक को काफी सिंपल रखा, लेकिन ये ट्रेडिशनल अंदाज सगाई के मौके के लिए एकदम परफेक्ट था. और हां, तेजा ने अरेंज मैरिज की है.

मंगेतर ने चुराई लाइमलाइट: शिमरी लहंगा, ट्रेडिशनल लुक का मॉडर्न ट्विस्ट!

अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ तेजा ही छाए हुए थे, तो आप गलत हैं! तेजा सज्जा की मंगेतर, जो अमेरिका की रहने वाली हैं, उन्होंने भी अपनी सगाई में लाइमलाइट चुराने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने पेस्टल ग्रीन और गोल्डन टोन का बेहद खूबसूरत शिमरी आउटफिट पहना. उनका हैवी एम्बेलिश्ड लहंगा और हाफ-साड़ी स्टाइल का ये लुक ट्रेडिशनल होते हुए भी एक मॉडर्न ट्विस्ट लिए हुए था.

उनके ब्लाउज पर बारीक बीड्स और सीक्वेंस वर्क किया गया था, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था. सिर्फ लहंगा ही नहीं, उनका ब्लाउज भी बेहद स्टाइलिश और सुंदर था, खासकर स्लीव्स पर लटकती मोतियों की लड़ियां उनके आउटफिट को और खास बना रही थीं. गोल्डन डिटेलिंग और पेस्टल ग्रीन शेड का कॉम्बिनेशन उनके पूरे लुक में एक अलग ही एलिगेंस जोड़ रहा था. आउटफिट के साथ-साथ, उनकी जूलरी भी कमाल की थी. उन्होंने गले में एक हैवी स्टेटमेंट चोकर नेकलेस पहना था, जिसके साथ मैचिंग झुमके और मांग टीका उनके ट्रेडिशनल लुक को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे थे. सॉफ्ट वेवी खुले बाल और हल्के मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया, और ईमानदारी से कहें तो, दोनों के आउटफिट्स में पेस्टल कलर्स का ये कॉम्बिनेशन देखने लायक था.

फूलों से सजा वेन्यू और VIP मेहमान: जब साउथ की दुनिया हुई एक साथ!

तेजा सज्जा की सगाई का वेन्यू भी किसी शाही जश्न से कम नहीं था. तेजा और उनकी मंगेतर के आउटफिट्स से मैच करते हुए, वेन्यू को भी पेस्टल पिंक कलर्स और ढेर सारे फूलों से सजाया गया था. खूबसूरत आर्च बनाए गए थे, और ऊपर से सफेद, गुलाबी और लैवेंडर रंग के ताजे फूलों के साथ मोतियों की लड़ियां लटकाई गई थीं. फूलों की इस डेकोरेशन ने तेजा की सगाई को बेहद खूबसूरत के साथ ही एक रोमांटिक लुक भी दिया.

इस खास मौके पर तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे. उन्होंने तेजा और उनकी मंगेतर को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और दोनों को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए दिल से शुभकामनाएं दीं. सिर्फ राज्यपाल ही नहीं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे भी इस समारोह में चार चांद लगाने पहुंचे थे. मेगास्टार चिरंजीवी, राणा दग्गुबाती, रवि तेजा, नानी और अल्लू अरविंद जैसे दिग्गज कलाकारों के अलावा श्रीकांत, वरलक्ष्मी सरथकुमार अपने पति निकोलाई सचदेव के साथ, निधि अग्रवाल, रितिका नायक और निहारिका कोनिडेला ने भी कपल को बधाई दी. फिल्म 'हनुमान' और 'ज़ॉम्बी रेड्डी' के निर्देशक प्रशांत वर्मा भी इस खास जश्न का हिस्सा बने, और ये सब देख कर तो एक ही बात कह सकते हैं – वाह, क्या पार्टी थी! अब बस इंतज़ार है कि इनकी शादी कब होती है और क्या ये तब भी ऐसे ही फैशन गोल्स सेट करते हैं!