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रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फ्रेंचाइज ने बॉक्स ऑफिस पर सचमुच इतिहास रच दिया है। सिर्फ कमाई के मामले में ही नहीं, बल्कि इसने हिंदी और भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री की पुरानी धारणाओं को भी हिलाकर रख दिया। फिल्म की लंबाई से लेकर कहानी कहने के अंदाज तक, डायरेक्टर आदित्य धर की बनाई दोनों फिल्मों में ऐसी कई बातें थीं, जिन पर पहले खूब सवाल उठ रहे थे। पर अब तो खुद फिल्ममेकर इम्तियाज अली भी 'धुरंधर' फ्रेंचाइज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस फिल्म को एक ऐसा प्रोजेक्ट माना गया था, जिसके हिट होने के चांस न के बराबर थे, लेकिन इसने तो बॉक्स ऑफिस पर सच में धमाल ही मचा दिया।

बदलते बॉलीवुड का फॉर्मूला

इम्तियाज अली, जिनकी हालिया फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' भी बॉक्स ऑफिस पर एक सरप्राइज हिट साबित हुई, का मानना है कि हिंदी सिनेमा इस समय एक दिलचस्प दौर से गुजर रहा है। इंडस्ट्री के लोग ये समझने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर दर्शकों को क्या पसंद आ रहा है और कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। उन्होंने 'हिंदुस्तान टाइम्स समिट' में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बदलते माहौल पर बात करते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है और सवाल है कि बड़े स्टार के साथ जाएं या बिना स्टार के, आखिर क्या काम करेगा। उन्होंने 'धुरंधर' फ्रेंचाइज की सफलता का उदाहरण देते हुए बताया कि फिल्म की लंबाई से लेकर उसके कॉन्सेप्ट तक, कई ऐसी बातें थीं जिन्हें पहले जोखिम भरा माना जाता था। इसके बावजूद फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया और अब इंडस्ट्री के लोग भी इसी तरह की फिल्मों के बारे में सोच रहे हैं।

इम्तियाज अली ने यह भी कहा कि लोग दर्शकों के घटते अटेंशन स्पैन की बात करते हैं, लेकिन जो फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, वे तीन घंटे लंबी हैं। उनके मुताबिक लोग 'धुरंधर' को सफलता का उदाहरण बताते हैं, पर जरा उस फिल्म की लंबाई तो देखिए।

'धुरंधर' पर क्यों था सबको शक?

इम्तियाज अली ने खुलासा किया कि जब 'धुरंधर' का आइडिया सामने आया था और मेकर्स इसे अलग-अलग स्टूडियोज के पास लेकर जा रहे थे, तब इसे एक बहुत बड़ा जोखिम माना जा रहा था। उस वक्त लोगों को भरोसा ही नहीं था कि ऐसी फिल्म दर्शकों के बीच सफल हो पाएगी। उन्होंने कहा, "इस बात को भूल जाइए कि जब धुरंधर का विचार आया था और इसे लेकर स्टूडियोज के चक्कर लगाए जा रहे थे, तब लोगों को लगा था कि यह सबसे अव्यावहारिक फिल्म है, जिसके सफल होने की संभावना सबसे कम है।" पर इस फिल्म ने तो सारे नियम ही तोड़ दिए, और अब हर कोई ऐसी ही फिल्म बनाना चाहता है। इम्तियाज के अनुसार, "हम सब सोच रहे हैं कि आखिर क्या काम करेगा। भाषा भले ही बदल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री अभी आत्म-मंथन के दौर से गुजर रही है।"

आदित्य धर के डायरेक्शन और राइटिंग में बनी 'धुरंधर' एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। इसमें रणवीर सिंह एक भारतीय एजेंट के रूप में पाकिस्तान के गिरोहों और आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करते दिखते हैं। फिल्म जासूसी, एक्शन और अपराध की दुनिया की कहानी बयां करती है। रणवीर सिंह के साथ फिल्म में आर. माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे।

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का जलवा

'धुरंधर' फ्रेंचाइज की पहली फिल्म को दर्शकों से धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला था। 2025 में इसने देश में ₹840.20 करोड़ का नेट कलेक्शन और वर्ल्डवाइड ₹1,307.35 करोड़ की ग्रॉस कमाई की थी। वहीं, इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' ने तो कमाई का नया ही इतिहास रच डाला। हालांकि, दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर देश में ₹1,149.30 करोड़ की नेट कमाई और वर्ल्डवाइड ₹1,813.39 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। ये दोनों ही फिल्में भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी हैं।

इम्तियाज अली के आगे के प्रोजेक्ट्स

'धुरंधर' की तारीफ करने के बीच इम्तियाज अली अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा में हैं। उनकी बनाई वेब सीरीज 'ओ साथी रे' 4 दिसंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इस सीरीज में अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिकाओं में दिखेंगे। इसे आरिफ अली ने डायरेक्ट किया है, जबकि इम्तियाज अली ने इसकी कहानी लिखी और इसे प्रोड्यूस किया है। वहीं, अपनी अगली फिल्म के लिए इम्तियाज फिलहाल कहानी लिखने में व्यस्त हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी फिल्म की कास्ट और कहानी को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। इंतजार रहेगा कि इम्तियाज भी कोई 'धुरंधर' जैसी ही रूल-ब्रेकिंग फिल्म लेकर आएं, है ना?