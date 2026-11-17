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'बिग बॉस 20' में ड्रामा और ट्विस्ट की कमी नहीं है, और इसका ताजा उदाहरण है पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल और गेमर स्काउट ओपी की कहानी. इन दोनों का रिश्ता, जिसे लोग भाई-बहन का मानते थे, कब रोमांटिक हो गया, किसी को भनक भी नहीं लगी. कई हफ्तों तक इनके बीच अजीब सी केमिस्ट्री और कन्फ्यूजन बनी रही, जिससे घरवाले और दर्शक, दोनों ही हैरान थे कि आखिर चल क्या रहा है! यह सब देखना किसी दिमाग घुमा देने वाली पहेली से कम नहीं था, जहाँ सबको लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, पर कोई बोल नहीं रहा था.

लेकिन 'वीकेंड का वार' एपिसोड में जब दबंग खान, सलमान खान ने मोर्चा संभाला, तो सारी परतें खुल गईं. सलमान ने लव और स्काउट को सीधे-सीधे एक-दूसरे से 'कट-ऑफ' करने की नसीहत दी और उनके रिश्ते की असलियत सबके सामने ला दी. सलमान ने लव गिल पर तो सीधे-सीधे सवालों की बौछार कर दी. उन्होंने पूछा कि आखिर वह स्काउट ओपी के इमोशंस से क्यों खेल रही थीं और उन्हें झूठी उम्मीदें देकर इमोशनली क्यों तोड़ रही थीं. वहीं, स्काउट को भी सलमान ने जमकर क्लास लगाई कि वह अपने खेल पर ध्यान देने के बजाय लव गिल के पीछे भागकर अपना अपना गेम भूल रहे थे.

सलमान ने स्काउट को साफ-साफ लफ्जों में समझा दिया कि लव के लिए उनकी फीलिंग्स सिर्फ भाई वाली नहीं, बल्कि "दूसरी तरह की" थीं, और ये बात सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि पूरे घर को और बाहर बैठे दर्शकों को भी साफ दिख रही थी. उन्होंने इस मुद्दे पर घर के बाकी सदस्यों की भी राय ली, तो क्या कहने! लगभग सभी घरवालों ने एक सुर में कहा कि उन्हें लगता है कि स्काउट, लव गिल को पसंद करते हैं. इतने सबूतों और गवाहों के बाद भी स्काउट अपनी बात पर अड़े रहे और लव को पसंद करने वाली बात से इनकार करते रहे. इस सबके बाद, सलमान ने आखिर में दोनों को एक-दूसरे से पूरी तरह से दूरी बनाने को कहा, ताकि आगे और ड्रामा न हो.

'वीकेंड का वार' खत्म होने के बाद भी घर में लव-स्काउट के रिश्ते पर चर्चा का बाजार गर्म रहा. घरवालों ने भी अपनी तरफ से दोनों को समझाने की पूरी कोशिश की. कनिका मान ने लव से बात की और समाज की कड़वी सच्चाई बताई, जो अक्सर लड़कियों के पाले में आती है. यह बात सुनकर लव गिल ने अपनी सफाई पेश की और कहा कि स्काउट ने उन्हें बताया था कि वह बाहर भी अपने करीबियों के साथ ऐसे ही प्रोटेक्टिव रहते हैं, यह उनका नेचर है. लेकिन कनिका मान ने तो सीधा मोर्चा खोल दिया और जवाब में कहा, "अगर ऐसा ही रहेगा तो दिन में 4 बार घर उजड़ेंगे." उन्होंने लव को यह भी नसीहत दी कि अगर वह खुद लव की जगह होतीं तो इस सिचुएशन से कब का पीछे हट चुकी होतीं. कनिका की बातों में दम तो था!

वहीं, दूसरी ओर, आम्रपाली दुबे भी चुप नहीं बैठीं. उन्होंने स्काउट को समझाने की कोशिश की, आम्रपाली ने स्काउट से कहा कि वे जानती हैं कि स्काउट काशवी से प्यार करते हैं, लेकिन उनके एक्शन्स कुछ और कहते हैं. यानी आम्रपाली ने सीधे-सीधे उसके इरादों पर सवाल उठा दिए. अब सलमान और घर के बाकी सदस्यों की इतनी तगड़ी सलाह का लव और स्काउट पर कितना असर होगा, यह तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा. लेकिन एक बात तो साफ है, इस 'भाई-बहन' वाले रिलेशनशिप ने बिग बॉस के घर में ऐसी आग लगाई है कि पूरा घर ही गरमा गया है! गेम के लिए क्या-क्या करना पड़ता है यार!