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दिवंगत एक्ट्रेस निम्मी (Nimmi) के केयरटेकर असरार अहमद शेख पर करोड़ों की संपत्ति हड़पने और धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज हो गई है.

मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में 11 नवंबर को मोहम्मद यूनुस सलीम दुर्रानी ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी. दुर्रानी के पास निम्मी के दिवंगत दत्तक पुत्र अली सैयद परवेज की पत्नी सलमा नेल्डी परवीन की तरफ से 'पावर ऑफ अटॉर्नी' है.

FIR के मुताबिक, निम्मी ने 2007 में अपने पति की मौत के बाद शेख के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट्स खोले थे और उसे अपने सभी फाइनेंशियल लेन-देन की जिम्मेदारी सौंप दी थी. आरोप है कि एक्ट्रेस ने एक वसीयत बनाई थी, जिसमें 1.77 करोड़ रुपये और अपने दोनों फ्लैट अपनी बहन शबाना बानो के बेटे अली सैयद परवेज के नाम किए थे. मतलब, अपना सब कुछ वो अपने 'बेटे' को देना चाहती थीं.

निम्मी, परवेज को अपने बेटे जैसा मानती थीं. यूके में रहने वाले परवेज का निधन दिसंबर 2020 में हो गया. जब दुर्रानी ने परवेज की पत्नी सलमा परवीन को शेख की कथित गड़बड़ियों के बारे में बताया, तो सलमा ने दुर्रानी को 'पावर ऑफ अटॉर्नी' दे दी, क्योंकि बार-बार इंडिया आना उनके लिए पॉसिबल नहीं था.

दुर्रानी ने आरोप लगाया है कि शिकायत दर्ज करवाने के बाद शेख ने उनसे संपर्क किया और फ्लैट बेचकर पैसे बराबर बांटने का ऑफर दिया. दुर्रानी ने ये भी बताया कि शेख ने निम्मी की मारुति सुजुकी सियाज कार भी बेच दी थी और उससे मिले पैसों का इस्तेमाल अपने पर्सनल काम के लिए कर लिया था.

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 11 नवंबर को शेख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है. IPC इसलिए लगाई गई क्योंकि ये कथित अपराध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के लागू होने से पहले के हैं.

बता दें, नवाब बानो के नाम से जन्मी निम्मी 1940 और 1950 के दशक की हिंदी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस थीं. उन्होंने राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे बड़े एक्टर्स के साथ 'बरसात', 'आन', 'उड़न खटोला' और 'मेरे महबूब' जैसी कई फिल्मों में काम किया था. निम्मी का निधन 2020 में हुआ था.

मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी.