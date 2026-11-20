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हम सबके दिलों पर राज करने वाली तब्बू अब YRF एंटरटेनमेंट की नेटफ्लिक्स सीरीज 'टनल मेन' में दिखने वाली हैं. ये उनका पहला हिंदी ओरिजिनल स्ट्रीमिंग शो होगा, और सच कहूं तो इस खबर से हम सब सुपर एक्साइटेड हैं! इतने सालों तक बड़े पर्दे पर जलवा बिखेरने के बाद, अब OTT पर उनका आना साफ इशारा करता है कि वो हमेशा अपने गेम को लेवल-अप करती रहती हैं. ये डेब्यू निश्चित रूप से स्ट्रीमिंग की दुनिया में एक बड़ा धमाका होने वाला है.

'टनल मेन' एक काल्पनिक ड्रामा है, लेकिन इसकी कहानी 2023 में उत्तराखंड टनल रेस्क्यू की सच्ची घटना से प्रेरित है. ये कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसे लम्हे की याद दिलाएगी जब पूरा देश एक साथ खड़ा था. नवंबर 2023 में उत्तराखंड की एक ढही हुई सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए जो लंबा और कठिन बचाव अभियान चला था, वो किसी करिश्मे से कम नहीं था. उस वक्त हमारी सांसें थम गई थीं, और 'टनल मेन' उसी उम्मीद, जज्बे और टीम वर्क को फिर से जीवंत करेगी. ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंसानी हौसले की ताकत पर विश्वास दिलाएगी.

और इस इमोशनल रोलरकोस्टर को चलाने की जिम्मेदारी संभाली है शिव रवैल ने, जो शो-रनर के तौर पर वापसी कर रहे हैं. वे 'द रेलवे मेन' के डायरेक्टर रह चुके हैं और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित कहानी कहने की अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं. अब 'टनल मेन' में भी वो अपनी उसी शैली से एक और बहादुरी और जज्बे से भरी कहानी पेश करेंगे, जिससे उम्मीद है कि दर्शक फिर से कनेक्ट कर पाएंगे.

YRF एंटरटेनमेंट के लिए भी ये सीरीज कई मायनों में खास है. सौगत मुखर्जी का 'हेड ऑफ कंटेंट' के तौर पर जुड़ने के बाद ये उनका पहला प्रोजेक्ट है. सौगत ने 'स्कैम 1992', 'महारानी', 'तब्बर' और 'रॉकेट बॉयज़' जैसी कई चर्चित सीरीज के निर्माण की देखरेख की है. 'आर्या', 'रॉकेट बॉयज' और 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' को इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन भी मिले हैं. ऐसे टैलेंटेड कंटेंट गुरु के हाथ में 'टनल मेन' की बागडोर होना मतलब कुछ अलग और बेहतरीन ही देखने को मिलेगा.

नेटफ्लिक्स पर 'टनल मेन' का आना YRF एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स की क्रिएटिव पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ाएगा, जिसकी शानदार शुरुआत 2023 में 'द रोमांटिक्स' के साथ हुई थी. यानी, ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी धमाकेदार कोलैबोरेशन देखने को मिल सकते हैं.

तब्बू ने अपने तीन दशकों से ज्यादा लंबे करियर में न सिर्फ हिंदी बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का सिक्का जमाया है. उन्हें 'माचिस' और 'चांदनी बार' के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिल चुके हैं, और 'मकबूल', 'हैदर' और 'अंधाधुन' में उनके किरदारों ने तो हमारी सोच से भी परे जाकर काम किया था. 'लाइफ ऑफ पाई' और 'द नेमसेक' जैसी इंटरनेशनल फिल्मों और 'ड्यून: प्रोफेसी' में सिस्टर फ्रांसेस्का के किरदार के बाद तब्बू का यह OTT डेब्यू, साफ है कि वो हर मीडियम पर छाने के लिए तैयार हैं. तो बताओ, क्या आप उनकी इस नई पारी के लिए मेरी तरह ही सुपर एक्साइटेड हो और binge-watching का प्लान बना चुके हो?