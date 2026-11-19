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फराह खान आजकल अपने व्लॉग्स से खूब चर्चा में हैं. आए दिन वो बॉलीवुड स्टार्स के घर पहुंच जाती हैं, वहां मस्ती-मजाक करती हैं, खाना बनाती हैं और उनके आलीशान घरों का टूर भी कराती हैं. ऐसी ही एक धमाकेदार एंट्री उन्होंने की बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला की बेटी अनन्या बिरला के घर! पर इस बार फराह अकेली नहीं थीं, उनके साथ थे उनके चहेते कुक दिलीप मुखिया.

अनन्या बिरला का घर देखकर फराह और दिलीप दोनों के होश उड़ गए! घर नहीं, मानो कोई शाही महल हो. शानदार इंटीरियर, खूबसूरत सजावट और लग्जरी सुविधाओं से भरा ये घर किसी बड़े राजघराने से कम नहीं लग रहा था. हर कोना "रॉयल वाइब्स" दे रहा था, जिसे देखकर खुद फराह भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाईं.

लेकिन असली 'अरे वाह!' मोमेंट तो तब आया जब अनन्या ने फराह के कुक दिलीप को एक खास तोहफा दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनन्या ने दिलीप को एक लग्जरी घड़ी गिफ्ट की, जिसकी कीमत लगभग एक लाख रुपये बताई जा रही है! इतनी महंगी घड़ी पाकर दिलीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो काफी खुश नजर आए.

फराह के व्लॉग में यह खास पल कैद हुआ है, और सोशल मीडिया पर तो यह वीडियो जंगल में आग की तरह फैल रहा है. फैंस अनन्या की इस दरियादिली और बड़े दिल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. ये तो है असली 'बॉस लेडी' वाला अंदाज!

अब जरा दिलीप मुखिया के बारे में भी जान लो. ये वही शख्स हैं जो पिछले करीब तेरह साल से फराह खान के लिए खाना बनाते आ रहे हैं. बिहार के मधुबनी से ताल्लुक रखने वाले दिलीप फराह के यूट्यूब व्लॉग्स में आने के बाद घर-घर में पहचाने जाने लगे. फराह और उनकी मजेदार नोकझोंक दर्शकों को खूब पसंद आती है.

दिलीप की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं. सोलह साल की उम्र में काम की तलाश में बिहार छोड़ा, दिल्ली में लोगों के घरों में काम किया और फिर सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे. फराह के घर काम मिलने के बाद उनकी किस्मत ही बदल गई. अप्रैल 2024 में पहली बार वो फराह के कुकिंग व्लॉग में दिखे और देखते ही देखते सोशल मीडिया स्टार बन गए. अब तो वे कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में भी नजर आ रहे हैं. सही कहते हैं, टैलेंट और अच्छी किस्मत का कॉम्बिनेशन कमाल कर देता है!

अनन्या का यह जेस्चर दिल जीत गया, लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़ा कर गया कि आपकी तरफ से अपने स्टाफ को मिला सबसे महंगा तोहफा क्या था?