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मोहम्मद रफी साहब का सदाबहार गाना 'आज मौसम बड़ा बेईमान है' आज भी हिंदी संगीत प्रेमियों की टॉप लिस्ट में बना हुआ है। सोचिए, 53 साल पहले रिलीज हुआ ये गाना आज भी लोगों की ज़ुबान पर है!

यह गाना सन् 1973 में आई हिंदी फिल्म 'लोफर' के लिए बनाया गया था। उस दौर में जैसे ही यह गाना रिलीज हुआ, इसे 'लोफर' फिल्म के सबसे सुपरहिट गाने का टैग मिल गया। 70 के दशक में लोग रेडियो पर मोहम्मद रफी साहब के गानों को बहुत पसंद करते थे, और इस गाने की तो रेडियो पर सबसे ज़्यादा फरमाइश होती थी।

'आज मौसम बड़ा बेईमान है' गाना धर्मेंद्र और मुमताज पर फिल्माया गया था। 70 के दशक में धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। मुमताज की खूबसूरती ने तो उस समय कहर ही ढा दिया था, उनके दीदार के लिए सिनेमाघरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग जाती थीं। रफी साहब की जादुई आवाज़ और मुमताज-धर्मेंद्र की केमिस्ट्री ने इस गाने को अमर बना दिया।

आज 53 साल बाद भी इस गाने की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि कहा जा रहा है कि इसे 70 के दशक से भी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है सुरों के सरताज मोहम्मद रफी की सुरीली आवाज़, आनंद बख़्शी जी के लिखे कभी न मिटने वाले बोल और संगीतकार रवि के मधुर संगीत को। ये गाना आज भी कानों में मिश्री घोलता है।

तो अगली बार जब ये गाना सुनें, तो ज़रा अपने दादा-दादी से भी पूछिएगा, क्या उनके ज़माने में भी ये गाना इतना ही 'बेईमान' था?