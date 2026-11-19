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बीते बुधवार, 18 नवंबर को सूरज बड़जात्या की आने वाली फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। मुंबई में हुए एक इवेंट में फिल्म की कास्ट के करीब 20 कलाकारों की मौजूदगी में जब मेकर्स ने इसे जारी किया। राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में आयुष्मान खुराना पहली बार बड़जात्या के पॉपुलर किरदार 'प्रेम' की भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ शर्वरी लीड एक्ट्रेस हैं।

ट्रेलर के हिसाब से, फिल्म की कहानी दोस्ती से शुरू होकर शादी, परिवार और एक झूठ के इर्द-गिर्द घूमती है। ये फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ट्रेलर की शुरुआत आयुष्मान और शर्वरी की शादी के सीन से होती है, फिर कहानी उनके अतीत और संघर्ष की तरफ मुड़ती है कि कैसे उन्हें शादी तक पहुँचने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शर्वरी एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां सिर्फ महिलाएं हैं और पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। घर की सिचुएशन ऐसी है कि शर्वरी के लिए शादी के बाद अपना परिवार छोड़ना पॉसिबल नहीं।

अब भैया, अपने प्यार को पाने और शर्वरी की जिम्मेदारियों को समझते हुए, हमारे 'प्रेम' यानी आयुष्मान खुराना ने तो एक अलग ही रास्ता चुन लिया है! वो शादी के बाद अपने पूरे परिवार के साथ शर्वरी के घर में ही रहने का फैसला करते हैं। अब दो परिवार एक छत के नीचे, सोचो कितनी नोकझोंक और कितना प्यार दिखेगा! रिश्तों, उम्मीदों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खूब इमोशनल और हल्के-फुल्के कॉमेडी पल देखने को मिलेंगे। फिल्म में आयुष्मान और शर्वरी के साथ अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, स्वानंद किरकिरे, श्रुति सेठ, शाद रंधावा, गिरीश कुलकर्णी और राजेश कुमार जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं। मतलब, कास्टिंग में तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई है!

एक तरफ जहां आयुष्मान अपने परिवार के साथ ससुराल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने भी अपनी आने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं' का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। ये झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर तब जारी की जब वो 'मातृभूमि' और 'मॉन्स्टर' की शूटिंग में बिजी थे।

इस फर्स्ट लुक वीडियो की शुरुआत कुछ दमदार लाइनों से होती है – "आशिक हुए हैं पहले भी, पहले भी हुई है आशिकी, ये दीवाने कुछ और तरह के हैं, कुछ और तरह की दीवानगी" और बैकग्राउंड में 'ऐसी दीवानगी' वाला म्यूजिक बजता है। इस फिल्म से प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और वर्धा के बेटे सुभान नाडियाडवाला बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। उनके साथ फीमेल लीड में अभिनेता रोहित रॉय की बेटी आयरा नजर आएंगी, जिनका असली नाम कियारा बोस रॉय है। फिल्म के डायरेक्टर शशांक खेतान हैं, जो 'धड़क' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके हैं। ये फिल्म 9 जुलाई 2027 को सिनेमाघरों में आएगी।

सलमान ने ये पोस्ट शेयर करते हुए अपने माता-पिता, बहन अर्पिता, जीजा आयुष शर्मा, साजिद नाडियाडवाला और वर्धा को शादी की सालगिरह की बधाई भी दी। और हां, सुभान को उनके पहले लुक के लिए शुभकामनाएं देते हुए एक खास सलाह भी दे डाली: "वर्तमान में रहो, न ज़्यादा उड़ो और न ही डिप्रेस्ड हो।" भाईजान की बातें हमेशा पॉइंट पर होती हैं, है ना?