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हिंदी सिनेमा में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो सिर्फ गाने नहीं, बल्कि एक फीलिंग बन जाते हैं! 'सर जो तेरा चकराए' ऐसा ही एक गीत है, जो 69 साल बाद भी उतना ही फ्रेश और मज़ेदार लगता है, जितना पहले लगता था. दिग्गज एक्टर जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया ये गाना आज भी सिनेमा के इतिहास का एक यादगार हिस्सा है, और क्यों न हो, उनकी अनोखी अदाकारी ने इसमें जान ही भर दी थी.

साल 1957 में आई गुरु दत्त की क्लासिक फिल्म 'प्यासा' का ये गाना, जिसमें जॉनी वॉकर ने 'अब्दुल सत्तार' का रोल किया था, बड़े-बड़े स्टार्स के बीच भी चमक गया था. फिल्म में गुरु दत्त, वहीदा रहमान और माला सिन्हा जैसे दिग्गज थे, फिर भी जॉनी वॉकर का ये गाना दर्शकों को बेहद पसंद आया. सोचो, आज भी मिलेनियल्स और जेन-ज़ी पीढ़ी इसे पूरे उत्साह के साथ सुनती है! ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि उस दौर की सादगी और मस्ती को भी दिखाता है.

इस गाने की सबसे बड़ी जादू मोहम्मद रफी की आवाज़ में है, जो जॉनी वॉकर के चुलबुले किरदार पर एकदम फिट बैठती है. साहिर लुधियानवी ने इसके बोल ऐसे लिखे हैं कि वे सुनने में तो मजेदार हैं ही, साथ ही एक मालिश करने वाले (चम्पी करने वाले) व्यक्ति के नज़रिया को बड़े ही लॉजिकल और फनी तरीके से पेश करते हैं. जॉनी वॉकर का तेल की बोतल लेकर लोगों को मालिश के लिए राज़ी करना, आज भी स्क्रीन पर देखो तो चेहरे पर स्माइल आ जाती है. वाकई, ऐसे गाने सिर्फ बनते नहीं, इतिहास रचते हैं!

और सुनो, इसके पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. 'प्यासा' के संगीत निर्देशक एसडी बर्मन थे, ये तो सब जानते हैं. लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी ओरिजिनल धुन उनके बेटे आरडी बर्मन ने बहुत छोटी उम्र में ही बना दी थी! कहा जाता है कि आरडी बर्मन को एक ब्रिटिश फिल्म 'हैरी ब्लैक' से प्रेरणा मिली थी, और उसी धुन को बाद में एसडी बर्मन ने 'प्यासा' के लिए यूज़ किया. अब बताओ, इतना टैलेंट तो कमाल ही करता है न?

आज 69 साल बाद भी, ये गाना सिर्फ संगीत प्रेमियों के दिल में ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की उस विरासत का हिस्सा है, जो कभी पुरानी नहीं होती. क्या आपके दिमाग में भी इसकी धुन अभी बजने लगी?