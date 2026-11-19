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रणबीर कपूर आजकल अपनी फिल्म 'रामायणम्' की धुआंधार सफलता से हर तरफ छाए हुए हैं। भगवान श्री राम के उनके दमदार किरदार की हर कोई तारीफ कर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने गर्दा उड़ा दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब रणबीर की एक धमाकेदार अनाउंसमेंट के बाद भी उनकी फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी?

बात हो रही है नौ साल पहले की, जब रणबीर कपूर की एक फिल्म का सीक्वल बनाने का बड़ा ऐलान हुआ था। ये फिल्म 2017 में आई 'जग्गा जासूस' का दूसरा पार्ट होने वाली थी। याद है वो अनुराग बसु के डायरेक्शन वाली फिल्म? खैर, वो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। पर मेकर्स ने फिर भी उसका सीक्वल बनाने का पूरा प्लान बना लिया था।

अगर आपने 'जग्गा जासूस' का पहला पार्ट देखा होगा, तो उसके पोस्ट-क्रेडिट सीन में आपको 'जग्गा जासूस 2' की झलक मिली होगी। उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन के रोल में नजर आने वाले थे! यानी 'जग्गा जासूस 2' का ऐलान तो थिएटर्स में पूरे जोश के साथ कर दिया गया था।

लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पहले पार्ट का इतना बुरा हश्र हुआ कि मेकर्स को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान झेलना पड़ा। बस फिर क्या था, उन्होंने 'जग्गा जासूस 2' बनाने का फैसला ही छोड़ दिया। और इस तरह, एक बड़ी अनाउंसमेंट के बाद भी रणबीर कपूर की ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और रिलीज का इंतजार ही करती रह गई!

रणबीर कपूर की अगली फिल्म 'रामायणम् पार्ट-2' है, जिसकी रिलीज डेट का एलान पहले ही हो चुका है। ये फिल्म 2028 की दीवाली पर सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी।

तो अगली बार जब कोई बड़ी फिल्म अनाउंस हो, तो याद रखना... बॉक्स ऑफिस की मेहरबानी के बिना सब अधूरा है, नहीं तो 'जग्गा जासूस 2' वाला हाल हो सकता है!