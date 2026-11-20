मनोरंजन

जब बात बॉलीवुड में गानों की आती है, तो आजकल बस पॉप और चटपटे गाने ही छाए रहते हैं, पर सूफी संगीत का जादू अब भी अपना जलवा बिखेर रहा है! अरे भाई, जो सुकून और गहराई एक सूफी गाने में मिलती है ना, वो किसी और में कहां मिलती है!

इसी बीच, पंजाबी सूफी सिंगर सतिंदर सरताज ने अपने गाने 'गुजारिश' से तो इंटरनेट पर पूरा तहलका मचा रखा है. ये गाना पिछले दो महीने से यूट्यूब ग्लोबल चार्ट पर नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है, मतलब गजब ही कर दिया है!

जानकर और हैरान हो जाओगे कि 'गुजारिश' को पिछले दो महीने में 107 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. ये कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है, यार! लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तो इस पर रील्स की बाढ़ ही आ गई है, हर कोई इसी गाने पर अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर कर रहा है.

ये गाना असल में 2015 में आया था, लेकिन इसके वीडियो को अभी दो महीने पहले ही रिलीज़ किया गया था. और बस, वीडियो रिलीज़ होते ही इसने धूम मचा दी. गाने में सतिंदर सरताज की दिल छू लेने वाली शायरी, सूफियाना अंदाज़ और इमोशनल संगीत ने दुनियाभर में लोगों का दिल जीत लिया है. इस गाने के बोल और धुन, दोनों खुद सतिंदर सरताज ने ही तैयार किए हैं, वाह भई वाह!

गाने की एक लाइन तो सीधे दिलों के तार छेड़ देती है – 'हमें चिट्ठियां मिली हैं माहताब से, कोई बच नहीं पाएगा शबाब से'. ये लाइनें सुनकर तो बस, सीधे दिल में उतर जाती हैं. भले ही ये गाना पंजाबी गानों की कैटेगरी में रखा गया हो, लेकिन इसमें क्लिष्ट और खूबसूरत उर्दू शब्दों का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, जो इसे और भी खास बना देता है.

इस गाने में मोहब्बत को सिर्फ एक अट्रैक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे और आध्यात्मिक रिश्ते के तौर पर दिखाया गया है. 'गुजारिश' को गोल्डी सोहल ने प्रोड्यूस किया है और टी-सीरीज ने अपने बैनर तले इसे रिलीज़ किया है.

सतिंदर सरताज के दूसरे पॉपुलर गानों की बात करें तो उनमें 'सज्जन राजी', 'उड़ारियां', 'मासूमियत', 'रंगरेज', 'चेहरेयां दा नूर', 'इश्के दा सुत्ता', 'जिंदगी की किताब' और 'हीर' जैसे गाने भी खूब पसंद किए जाते हैं. लेकिन अभी तो 'गुजारिश' ही सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है. बताओ, आपने कितनी रील्स बनाई हैं इस पर?