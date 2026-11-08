T1-T2 को मिले नाम! दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने बताई बच्चों के नामों की खास कहानी

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अब तक हम सब दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के जुड़वां बेटों को प्यार से T1 और T2 कहकर बुला रहे थे, लेकिन अब उनका ये इंतजार खत्म हो गया है. इस कपल ने अपने बेटों के असली नामों का खुलासा कर दिया है. और पता है कैसे? कोई बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि एक मजेदार 'क्लू-हंटिंग' गेम के ज़रिए!

इस अनोखी नामकरण सेरेमनी के लिए उन्होंने पूरे परिवार को 'सुराग खोजने' वाले गेम में लगा दिया. सोचो, खुद विवेक के पापा को पहला सुराग ढूंढना पड़ा! इतनी मेहनत तो हम अपने फेवरेट सेलेब की इंस्टाग्राम स्टोरीज़ ढूंढने में भी नहीं करते! विवेक के पापा को सुराग मिलते ही दिव्यांका ने अपने यूट्यूब फॉलोअर्स के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर की.

तो मिलिए पहले बच्चे से: T1 का नाम है दैविक! दिव्यांका ने बताया कि दैविक की पर्सनैलिटी बिल्कुल अपने पापा विवेक जैसी मज़बूत है. उन्हें याद है कैसे बचपन में वो उनकी उंगलियां कसकर पकड़ लेता था. अरे, बच्चे की ताकत पहले दिन से ही दिख रही थी! दिव्यांका ने यह भी बताया कि दैविक की फिजिकल बनावट में कुछ समानताएं उनसे भी मिलती-जुलती हैं.

और अब T2 की बारी! दूसरे बेटे का नाम रखा गया है वैद्विक. दूसरे बेटे के नाम का अर्थ बताते हुए दिव्यांका ने कहा कि वैद्विक तुलनात्मक रूप से थोड़ा कमज़ोर है. 'वैद' का मतलब होता है 'हीलर' और 'द्विक' का मतलब है 'दोगुना'. यानी, जो खुद को दोगुनी तेज़ी से ठीक कर सके. विवेक तो अपने छोटे बेटे के बारे में कहते हैं कि उसे खुश करना बहुत आसान है. मतलब,

बता दें कि दिव्यांका और विवेक जुलाई 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे, और शादी के लगभग एक दशक बाद वे माता-पिता बने हैं. उन्होंने 19 मार्च 2026 को गुड़ी पड़वा के मौके पर सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. दिव्यांका ने बताया था कि उन्होंने छह महीने तक इस खबर को सबसे छिपा कर रखा था.

और फिर, 26 मई 2026 को इस पावर कपल ने एक जॉइंट पोस्ट के ज़रिए अपने जुड़वां बेटों के आने की खबर दी थी. तब उन्होंने लिखा था, "हमने खुशी मांगी थी, और भगवान ने कहा, 'दोगुनी ले लो.' हमें जुड़वां बेटे हुए हैं." विवेक ने उस मौके पर कहा था, 'मेरे करण-अर्जुन आ गए!' अब हमें भी बताओ, आपको इन नामों में से कौन सा ज्यादा पसंद आया?