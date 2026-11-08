ललिता पवार: पर्दे पर मंथरा बन फैलाई दहशत, पर असल ज़िंदगी में झेला गहरा अकेलापन!

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अभी हाल ही में नितेश तिवारी की फ़िल्म 'रामायण' का क्रेज़ शुरू हुआ है, और इसी के साथ पुरानी पौराणिक कथाओं के किरदारों पर भी लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया है। इस बीच, हमें रामानंद सागर के क्लासिक शो 'रामायण' की एक बेहद यादगार कैरेक्टर, मंथरा की याद आ रही है। ये किरदार निभाया था दिग्गज एक्ट्रेस ललिता पवार ने, और उन्होंने इसे इतनी जानदार तरीक़े से किया कि आज भी लोग उन्हें उस शातिर, साज़िशी रोल के लिए याद करते हैं। सोचो ज़रा, पर्दे पर जो एक्ट्रेस इतनी ज़बरदस्त विलेन लगती थी, उसकी असली ज़िंदगी किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं थी, पर इसमें सस्पेंस नहीं, बल्कि सिर्फ़ दर्द और अकेलापन था।

ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक में हुआ था। उन्होंने तो महज़ नौ साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख लिया था! पूरे सात दशक के अपने शानदार करियर में, उन्होंने 700 से भी ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। अपने करियर की शुरुआत में, वह एक सक्सेसफुल हीरोइन के तौर पर जानी जाती थीं, लेकिन फिर एक दिन 'जंग-ए-आज़ादी' की शूटिंग के दौरान एक भयानक हादसा हो गया। एक सीन में उन्हें ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा कि उनके चेहरे की नसें डैमेज हो गईं और उनकी एक आंख भी ख़राब हो गई। ये जो चोट लगी, इसने उनकी पूरी ज़िंदगी और करियर का रुख ही बदल दिया। लीड रोल से हटकर उन्हें विलेन या सपोर्टिंग रोल्स में काम करना पड़ा। कहाँ तो वो हीरोइन थीं, और कहाँ फिर मंथरा जैसी खलनायिका के रूप में छा गईं!

अपनों का धोखा और दिल का दर्द

ललिता पवार की पर्सनल लाइफ़ में सबसे बड़ा दुख उनके अपने परिवार से मिला। उनकी पहली शादी फ़िल्ममेकर गणपतराव पवार से हुई थी। सब सही चल रहा था, जब तक उन्हें यह पता नहीं चला कि उनके पति का अफ़ेयर उनकी अपनी छोटी बहन के साथ चल रहा है। ये सुनकर तो कोई भी हिल जाएगा, है ना? रिपोर्ट्स के हिसाब से, गणपतराव ने तो ललिता की सगी बहन से ही दूसरी शादी कर ली, और इस तरह उनकी अपनी बहन ही उनकी सौतन बन गई। सोचिए कितना गहरा विश्वासघात था ये! इस धोखे के बाद ललिता ने गणपतराव से तलाक़ ले लिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ीं। बाद में, उन्होंने प्रोड्यूसर राजप्रकाश गुप्ता से शादी की, और दोनों का एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम जय पवार है।

अकेलेपन में गुज़रा आख़िरी वक़्त

उनके जीवन के आख़िरी दिन बेहद दर्दनाक और अकेलेपन में बीते। 1990 के दशक में उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई। इस बीमारी के बाद वह पुणे में अपने घर में रहने लगीं। यह समय उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक़्त उनके पति अस्पताल में एडमिट थे और उनका बेटा मुंबई में रहता था। यानी, वह बिलकुल अकेली थीं। 24 फरवरी 1998 को, 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मौत का पता तब चला जब उनके बेटे ने उन्हें फ़ोन किया और कोई जवाब नहीं मिला। जब पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़ा, तब उनका पार्थिव शरीर बरामद हुआ। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका शव घर में तीन दिनों तक पड़ा रहा था। ललिता पवार का जीवन सिर्फ़ उनकी दमदार एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्तों की उलझनों और बुज़ुर्गों के अकेलेपन की एक मार्मिक कहानी के रूप में भी याद किया जाता है। सच में, पर्दे के पीछे की कहानी कभी-कभी पर्दे से भी ज़्यादा heartbreaking होती है, क्या कहते हो?